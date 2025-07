Jelka Godec pojasnila razliko med Slovenijo in Hrvaško. »Nalijte si en deci šmarnice«

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je na družbenem omrežju Facebook z dvema fotografijama in kratkim zapisom pojasnila razliko med Slovenijo in Hrvaško.

»Razlika,« je zapisala poleg pa izbrala emotikon slovenske in hrvaške zastave.

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Gospa Godec, včasih si je treba nastaviti ogledalo, in ker očitno sami ne zmorete, vam ga nastavlja ljudstvo. Kdo je kriv, da je v Sloveniji tako? Ja vi politiki, ki ste od prvega do zadnjega eni navadni voluharji, licemeri! Edina tema, ki jo še najdete, je, da se kregate okoli nečesa, kar je 80 let za nami! Glejte na jutri in ne na včeraj, zato vas plačujemo! Nam mladim ne koristita niti 2. svetovna vojna, niti cerkev! Fajn bi bilo, če bi se končno začeli zavedati, da ste vi politiki tam zaradi nas in ne državljani tu za vas!«

»Vsaka čast Hrvati. Tako se ljubi domovino in vero.«

»Ga. Jelka Godec, podpihujete. Res ni potrebe non stop deliti naroda. Če vam gre res za domovino, se potrudite in začnite ljudi združevati. Iskreno in dobronamerno.«

»Gospa Jelka, nalijte si en deci šmarnice.«

»Bravo Murska Sobota. Vemo, kdo je bil na pravi strani. Ljubi svoje, spoštuj tuje. Domoljubje niso parole, domoljubje ni poziv k boju proti drugačnim, domoljubje ni nestrpnost do drugače mislečih, do drugih, ki ne pašejo v določen kalup. Domoljubje ni, ko se predstavljaš kot največji vernik, potem pa s prižnice blatiš ostale. Domoljubje je, ko si prizadevaš, da bo v domovini vsem lepo, da bo domovina pravična do vseh. Domoljubje je mnogo več kot pa samo dretje. In po moje ima Slovenija mnogo lepšo domoljubno pesem. A je kje lepša in bolj domoljubna pesem, kot je Slovenija od kod lepote tvoje, od Zdravljice?«

»Vsi, ki malikujejo Thomsona in hodijo na njegove koncerte, so izdajalci Slovenije. Zaradi takih smo izgubili odprt dostop na odprto morje vse to jim je omogočila ameriška administracija s Hilary Klinton in HDZ jem!«

»Razlika je, da imamo v Sloveniji glavno mesto v centralnem delu države, grb na trobarvnici pa bolj levo. Hrvatje pa imajo grb v sredini trobojnice, glavno mesto pa bolj na zahodu države. Vemo pa najbrž mnogi, katera ideologija je največja zagovornica centralizma.«