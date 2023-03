Jelinčičeva hči osupnila Nemce (FOTO)

Starejša hči prvaka SNS Zmaga Jelinčiča Plemenitega Aleksandra Tisa že nekaj let dokazuje, da je izjemno nadarjena mlada slikarka. Mladenka je zdaj v svojo zbirko uspehov dodala še eno odmevno razstavo v Nemčiji. V nedeljo, 12. marca, je bila v Berlinu v galeriji GALERIE B1 odprta razstava slikarskega opusa Memento Terra mlade študentke slikarstva na Kraljevi akademiji lepih umetnosti v Antwerpnu, na otvoritveni slovesnosti pa je poleg predstavnikov nemških medijskih in umetniških krogov prisostvovala tudi veleposlanica Republike Slovenije v Berlinu Ana Polak Petrič.

Ponosni oče Zmago z veleposlanico Ano Polak Petrič, ki je odprla razstavo. FOTO: Osebni arhiv

Življenjsko in slikarsko pot in zadnji opus Aleksandre Tise je predstavil nemški igralec Urs Remond. V nemškem jeziku je tudi recitiral nekaj pesmi Srečka Kosovela, ob razlagi umetniških del pa je v tekst umestil tudi nekaj poezije slikarkine sestre Aleksije Iris. Njene angleške pesmi iz pred kratkim izdane knjige POEMS je ob navdušenju publike recitiral ameriški igralec Erik Hansen. Razstavo je odprla veleposlanica in ob tem poudarila potrebo po sodelovanju in promociji slovenskih umetnikov tako v Nemčiji kot v svetu na splošno.

Smrt drevesa, akril na platnu. FOTO: Osebni arhiv

Nadarjena že v vrtcu

Politikova starejša hči, rojena 13. januarja 2004, je že v zgodnjem otroštvu kazala interes in talent za risbo, barvne kompozicije in likovno skladnost. Zaradi njene velike želje po lastnem umetniškem izrazu so jo pri petih letih vpisali na tečaj k akademskemu slikarju Ciuhi, pri sedmih letih pa je odšla na poskusno slikanje k akademskemu slikarju Zmagu Modicu. Slednji je bil, ko mu je narisala prvo testno risbo, prijetno presenečen, zato jo je vzel v skupino tečajnikov, ki so se pripravljali na sprejemne izpite na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani. Izjavil in poudaril je, da so risbe takrat sedemletne Aleksandre Tise prerasle vse študijske okvire in da obetajo močno slikarsko prihodnost.

Tiso so že v rosnih letih označili za čudežnega otroka. FOTO: Osebni arhiv

Leta 2011 so jo povabili na samostojno razstavo v Beograd v galeriji Progres, leto pozneje pa je razstavljala v galeriji Laval Nugent v Zagrebu. Zanimanje na zagrebški razstavi je bilo tako veliko, da sta dve njeni sliki sprejeti v zasebno zbirko ljubiteljev umetnosti. Na samostojni razstavi v okviru programa Evropska prestolnica kulture v Mariboru leta 2012 je največje presenečenje požela z interpretacijo gole človeške figure, nekaj mesecev pozneje pa je ena od njenih slik postala del stalne zbirke umetniških del v palači predsednika Republike Slovenije. Sliko Snežna lepotica je osebno prevzel takratni predsednik države Borut Pahor. Trenutno mlada umetnica študira slikarstvo na Kraljevi akademiji lepih umetnosti v Antwerpnu v Belgiji.