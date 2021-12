Jelinčič že povsem praznično razpoložen, poglejte, kaj si je nadel (FOTO)

Potem ko smo praktično že ves december odeti v praznično okrasje in luči, je v zadnjih dneh pred božičem praznično razpoloženje že zajelo praktično vse kotičke naših življenj. Tudi naši poslanci so se že začeli vdajati decembrskemu praznovanju, med njimi prvak Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič Plemeniti.

Slednji je namreč na Facebooku posnel prav poseben nagovor svojim podpornikom ter jih nasmejal kot jelenček Rudolf - z rogovi in rdečim nosom.

»Da vam v naslednjem letu ne bi več natikali rogov in vas vlekli za nov, želim vam vesel božič, krasne praznike in srečno novo leto, zdravja, denarja, tudi nekaj pameti ne bi škodilo,« je med drugim dejal Jelinčič in tudi pozval na volitve v naslednjem letu.