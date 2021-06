Jelinčič zahteva umestitev novih besed v SSKJ

Predlaga še, da hribovje postane hribovezje – povezani hribi.

Prvak SNSje na Znastvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti naslovil določena vprašanja in predloge. Med drugim je zapisal, da je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) mogoče najti besedi oljčno olje in zakonodaja, zato predlaga nekatere druge podobne besedne zveze.Če je namesto olivnega oljčno olje, naj bo potem namesto jabolčnega kisa jablanin kis, saj da je to logična povezava, pravi. Izpostavlja, da smo po srbohrvaškem vzoru iz besede zakonodavstvo izpeljali besedo zakonodaja, namesto da bi bilo zakonje, predlaga še, da hribovje postane hribovezje – povezani hribi. Jelinčič tudi meni, da glede na število strokovnjakov za slovenski jezik, ki jih premore inštitut, ne bo težko najti ustreznih zamenjav za različne besede, kot so leposlovje, grboslovje in še katera. A to še ni vse, predlagal je, da se v SSKJ uvede beseda žnje, ki predstavlja, tako piše v predlogu, mitološka bitja Istre in Dalmacije.»V ljudskem govoru se opisujejo kot demoni seksa, ki napadajo moške in jim obsedajo dušo in telo,« se glasi njegova obrazložitev. Zakaj ravno žnje? Jelinčič je pojasnil, da jo velikokrat omenjajo hrvaški pevci, ki jih redno vrtijo na znanem slovenskem radiu. Omenil jein že pokojnega. Prvi po njegovih besedah poje: »Ja ne morem više tako, ja ne morem bez Žnje*«, drugi pa: »Cilega života moje tilo jebe Žnje**«, kar si je pravzaprav interpretiral nekoliko po svoje. Ali mu bodo strokovnjaki prisluhnili, ni znano.