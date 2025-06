Jelinčič o Slovenkah in Melanii Trump: »Tri četrt žensk je fovš« (VIDEO)

Na družbenem omrežju Instagram je Odkrita Slovenija delila video, v katerem Zmago Jelinčič Plemeniti, prvak Slovenske nacionalne stranke, govori o Melanii Trump in odnosu Slovenk do nje.

»Ali je kakšna novinarka zdaj v Sloveniji napisala kakšno dobro besedo za Melanio Trump? Nobena. Če bi to imeli Hrvatje, bi jo obešali ... Povsod bi bile slike Melanie. Pri nas pa ne. 3/4 ženk je fovš. Navadno iz fovšije ne bo nič dobrega rekla. Pa še ena stvar je, po izvolitvi Trumpa je Melania Trump prva dama sveta. To sploh ni vprašanje ...«

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»In kaj je dobrega naredila za Slovenijo?«

»Torej naj bi Melanija bila vzor našim mladim dekletom? Kaj pa je dobrega za napisati o njej? Bila je model in se poročila s starim in grdim bogatašem in po vseh teh letih še vedno ne govori tekoče angleščine.«

»Bravo!!!! Žal je to slika našega naroda-nevoščljivost, zahrbtnost in zagrenjenost nad svojim stanjem gnile države.«

»Bravo, Zmago«

»Pri nas so pa neke Tince in Uršike prve, ne vem kaj ...«

»Vsaj šla je ven, pa nekaj naredila iz sebe, kje pa piše, da je karkoli dolžna narediti za Slovenijo? Moja kolegica se je tudi preselila v Nemčijo, pa ne da nič Sloveniji, pa jo nobeden ne obeša na velik zvon. Aja ... denar ... Zakaj pa bi dala, saj je njen. Naj razpolaga z njim kot želi.«

»Če bi zavist gorela, bi Slovenija gorela kot kres.«

»Nikol nisem študiral v tej smeri, samo mu dam prav.«

»Zanika Slovenijo. Ko jo J.«

»Zmago to je edino, kjer se strinjava.«

