Jelena Đoković iskreno: »To ni bilo življenje, ki sem ga želela ali pričakovala« (INTERVJU)

O zvezdniškem statusu niti sledu. Ponudi mi opravičilo, da jo tako dolgo čakam, čeprav sama na intervjuje odgovarja že več kot dve uri. V Ljubljano je prišla z namenom, da predstavi predavanje ameriške avtorice in psihologinje dr. Shefali Tsabary, ki je večkrat nastopila tudi pri sloviti Oprah. Skupaj bosta 18. septembra v Cankarjevem domu predavali o ozaveščenem starševstvu. Morda je njena pojava krhka in sramežljiva, toda ko spregovori o fundaciji, o življenjskih izzivih in filozofiji, ki ji sledi, iz njenih oči veje odločnost in neomajnost.

Jelena ni ena tistih žena športnih superzvezdnikov, ki bi svoje življenje povsem podredila moževi karieri. »Ko nehaš sam sebe definirati skozi drugega človeka in si le to, kar si sam, je vse ostalo veliko lažje.«