Je vplivnica Coolmamacita pokazala več, kot je želela? (FOTO)

Teja Jugovic velja za eno najbolj uspešnih slovenskih vplivnic. Na instagramu ima že več kot 98 tisoč sledilcev, ki so v teh dneh imeli priložnost videti več, kot so pričakovali. Teja je namreč med svojim rednim javljanjem in deljenjem svojih misli razburkala domišljijo sledilcev. Zakaj? Preverite spodaj.

Teja pod belo majčko ni nosila nedrčka, kar je njenim poslušalcem in gledalcem gotovo odvračalo pozornost od tega, kaj govori. Mnogi so prepričani, da se to ni zgodilo po naključju in da je vplivnica to naredila namerno, da bi pritegnila še več pozornosti.

Teja Jugovic FOTO: Instagram

Sicer pa se ni zgodilo prvič, da je vplivnica izzivalno oblečena stopila pred kamero in tako nagovorila svoje sledilce. Da s tem nima težav in da brez zadržkov govori tudi o spolnosti in goloti, jim je dokazala že večkrat.