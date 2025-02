Je to znak, da se Luka Dončić v Kaliforniji dobro počuti? (FOTO)

Med košarkarskimi navdušenci še vedno odmeva prestop našega zvezdnika Luke Dončića iz ekipe Dallas Mavericks v ekipo Los Angeles Lakers. Menjava je bila šok, tudi za Luko, ki sicer priznava, da se je preselil v eno najboljših ekip na svetu, to pa ne spremeni dejstva, da se je Dončić močno navedal na Dallas in slovo je bilo že zaradi tega težko.

Večkrat je naš športni zvezdnik povedal, kako lepo so ga v tem teksaškem mestu sprejeli ob prihodu pred sedmimi leti in ves ta čas se odnos Teksašanov do Luke ni spremenil, prav tako ne Lukov do njih. Ko se je torej moral posloviti, je razumljivo vsaj del njega žaloval, posledično si je na družabnem omrežju zamenjal profilno fotografijo. Od nedelje je namesto Lukovega nasmejanega obraza oboževalce tako pozdravila črnina.

Medtem so se na drugi strani Atlantika zgodili ogromni premiki. Luka je prvič kot Jezernik stopil pred novinarje in televizijske kamere, oblekel je nov dres ter kljub poškodbi mečne mišice tudi že stopil na parket in se udeležil treningov nove ekipe.

Kot kaže, je v tem času kalifornijsko sonce tudi razbilo črne oblake, ki so se zgrnili nad njim. Lua je namreč že zamenjal tudi profilno fotografijo, ki ni več zgolj črni krog, ampak portret ponovno nasmejanega Luke Dončića.