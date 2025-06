Je to še en dokaz, da je Bojan Cvjetićanin v romantični zvezi s to pevko? Skupaj sta v Barceloni (FOTO)

Ostre oči oboževalcev niso spregledale zanimivega detajla s podelitve diplome bosanske pevke Džejle Ramović v Barceloni – med prisotnimi je bil tudi slovenski glasbenik Bojan Cvjetićanin, frontman skupine Joker Out, piše bosanski portal N1.

Hrvaški vplivnež Marko Vuletić, sicer Džejlin tesni prijatelj, je na svojem Instagram profilu objavil več fotografij s slovesnosti. Poleg članov Džejline družine in prijateljev je na fotografijah mogoče videti tudi Bojana.

Javnost sicer že dalj časa ugiba, da sta Džejla in Bojan v romantični zvezi, in prav ta objava je govorice še dodatno podkurila.

Vuletić je ob objavi zapisal: »Uspela je«, s čimer se je navezal na Džejlino uspešno diplomiranje na prestižni mednarodni poslovni šoli EU Business School v Španiji. Poleg objav na profilu je delil tudi več fotografij s praznovanja, vključno z videoposnetki in čustvenimi utrinki s proslave.

Na eni izmed fotografij izstopa Džejlina sestra Šejla s partnerjem Edinom in njunim otrokom, a pozornost mnogih je pritegnil prav Bojan, ki na fotografiji stoji neposredno za slavljenko, piše bosanski portal.

Spomnimo, Džejla je že pred časom spregovorila o sodelovanju z Bojanom v videospotu za svojo pesem Bol. V enem izmed intervjujev pa je na namigovanja, da sta tudi par z nasmeškom dejala:

»Pustimo to za drugič ... uradno so ga označili zgolj kot igralca, a on je napisal scenarij in režiral videospot. Vse to je padlo v drugi plan zaradi naslovov o najini zvezi. Na koncu je samo postal moj fant.«

Špekulacije o njuni domnevni vezi dodatno podpira tudi dejstvo, da so Džejla, Bojan in Marko aprila skupaj obiskali koncert Billie Eilish na Danskem, zadnje mesece pa pogosto objavljajo skupne vsebine iz Ljubljane.

Ali prisotnost na svečani podelitvi diplome pomeni tudi uradno potrditev zveze, ostaja odprto vprašanje. A sodeč po odzivih na družbenih omrežjih, so si mnogi oboževalci že ustvarili svoje mnenje.