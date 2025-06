Je to novo dekle Bojana Cvjetićanina? Pevki postalo neprijetno ob vprašanju (VIDEO)

23-letno bosansko pevko Džejlo Ramović srbski mediji v zadnjem času povezujejo s slovenskim pevcem skupine Joker Out Bojanom Cvjetićaninom. V najnovejšem pogovoru je spregovorila o njuni domnevni vezi.

Govorice so začele krožiti že decembra lani, ko so se pojavile prve objave na družbenem omrežju X, zdaj pa je Džejla v oddaji na bosanski televiziji Klix.ba razkrila svojo plat zgodbe.

Voditeljica jo je ob koncu pogovora presenetila z vprašanjem:

»Čakaj, da ne zaključimo oddaje, ne da bi te vprašala – a se res dobivaš s tem fantom, kot vsi pišejo?«

Džejla je odgovorila z nasmeškom, ob tem vprašanju pa ji je postalo kar neprijetno:

»Dajva to pustiti za kdaj drugič. Malo so pomešali stvari. Označili so ga le kot nekoga, ki je igral v videospotu, a fant je tudi napisal scenarij in režiral. Vse to pa je padlo v ozadje zaradi naslovov o najini zvezi. Na koncu je postal samo 'moj fant', medtem ko so vse pomembno pozabili.«

Posnetek si lahko ogledate tukaj:

Bojan je z Džejlo sodeloval pri njeni zadnji uspešnici Bol (bolečina, op. p.), uporabniki omrežja X Džejlo in Bojana opazili skupaj na koncertu Billie Eilish v Københavnu konec aprila letos, kar je še podkrepilo govorice. Njuno skupno prisotnost je kasneje potrdil tudi videoposnetek, ki je zaokrožil po spletu.

Posnetek, ki prikazuje, da se v družbi drug drugega nadvse zabavata, medtem ko nakupujeta v trgovni. Bojan se v posnetku šali na svoj račun, Džejla pa se ob tem hihita in snema:

Govorice o njuni domnevni romantični zvezi so sicer še sveže, a priljubljena pevka teh namigov ni želela ne potrditi ne zanikati. Odgovorila je diplomatsko, da ona ničesar iz svojega zasebnega življenja ne razkriva, a dejala, »da mi je super, da me povezujejo s tako čudovitim fantom,« je dejala Džejla z nasmeškom.

S tem odgovorom je pustila odprta vrata različnim interpretacijam, kar je le še dodatno spodbudilo radovednost javnosti. Čeprav mediji in oboževalci že sestavljajo romantično zgodbo, bi bilo morda prenagljeno sklepati, saj se zdi, da je njun odnos – vsaj za zdaj – preplet prijateljstva, umetniškega sodelovanja in medsebojnega spoštovanja.