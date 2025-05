Je sredi prireditve udaril priljubljenega slovenskega voditelja? (FOTO)

Priljubljeni voditelj Klemen Bučan je na Instagramu delil nekaj utrinkov premiere filma v kinu, kjer je povezoval celoten dogodek. Kot piše rumeni portal Tocnoto.si je malo po tem neki moški prišel še do voditelja, ki je stal na odru, in mu prisolil zaušnico.

FOTO: Instagram

No, izkazalo se je, da sta le odigrala prizor incidenta, ki se je zgodil med na 94. podelitvi oskarjev. Med tisto podelitvijo je Chris Rock, ki je bil eden izmed voditeljev, v šali omenil obrito glavo Jade Pinkett Smith, žene Willa Smitha, ki boleha za alopecijo – boleznijo, ki povzroča izpadanje las.

Šala je Willa očitno prizadela, saj je vstal, stopil na oder in voditelja udaril po obrazu. Nato se je vrnil na svoje mesto in mu z mesta še zakričal, naj ne omenja njegove žene. Dogodek je presenetil občinstvo v dvorani in gledalce po vsem svetu, saj je bil tak fizični izpad na tako prestižnem dogodku povsem neobičajen. Akademija je kasneje incident ostro obsodila, Will Smith pa se je javno opravičil. Kljub temu mu je bilo za deset let prepovedano udeleževanje vseh dogodkov, povezanih z Oskarji.