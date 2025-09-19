Je šel Avdić tokrat predaleč? Sovoditelja postavil pred nalogo, ki je na meji verjetnega

To jesen bo priljubljena radijska ekipa zaprta v popolno temo in popolno izolacijo kar pet dni zapored. Brez ure, brez sončne svetlobe, brez vsakršnega občutka časa bodo morali voditelji Denis Avdić, Anja Ramšak, Lara Tošić in Miha Deželak še naprej zabavati poslušalce kot da se ne bi nič spremenilo. Njihova naloga bo voditi jutranji program, a brez rutine, brez budilke, brez najmanjšega namiga, kdaj začeti in kdaj končati. To bo pravi socialni in psihološki eksperiment, kakršnega pri nas še nismo videli.

Matic Herceg bo štoparica … in budilka!

V izziv se bo vključil tudi Matic Herceg, ki ga mnogi poznajo po njegovih ekstremnih podvigih – spomnimo, na Šmarno goro je šel v petkah, skočil je tudi v ledeno mrzlo Ljubljanico. Tokrat pa ga čaka še bolj posebna naloga: postal bo ura. Herceg bo moral na glas šteti vse sekunde, kar 86.400, kolikor jih je v enem dnevu. Ko bo prišel do konca, bo to pomenilo začetek novega dne in takrat bo moral ekipo zbuditi in to s pravim kikirikanjem.

Matic Herceg se bo podal v poseben izziv. FOTO: Marko Feist

Je šel tokrat Radio 1 z izzivom predaleč?