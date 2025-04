Je s tem slovenski novinar napovedal novega premierja? Dvakrat mu je že uspelo (VIDEO)

Gost tokratnega ŠOKkasta je bil novinar, imitator in satirik Aleksander Pozvek, ki je najbolj znan po svojih imitacijah Janeza Janše, Uroša Slaka, Karla Erjavca, Marjana Šarca in številnih drugih.»Treba bo narediti še Vladimirja Prebiliča, ki se zdaj baje podaja na domač parket in lahko bo predsednik vlade,« je napovedal. To pa ne bi bilo prvič, da bi eden od njegovih likov postal premier. »Cerarja sem začel imitirati, je postal predsednik vlade. In povsem Šarca sem začel imeti rad, je postal predsednik vlade. Tako da zdajle, če začnemo Prebiliča, ...« je zaključil v svojem slogu.

Aleksander Pozvek se navdušuje nad politiko. FOTO: Marko Feist

Nova rubrika posvečena politični satiri

Ena izmed najbolj prepoznavnih točk njegove kariere je njegova satirična rubrika v oddaji Svet na Kanalu A. V tej rubriki, ki jo opisuje kot svojega »otroka«, se loteva aktualnih političnih in družbenih tem na humoren in kritičen način. Rubrika Ne, resno je postala priljubljena med gledalci zaradi svoje svežine in neposrednosti. Pozvek priznava, da je ustvarjanje te rubrike zahtevno, saj ne more tekmovati s satiričnimi šovi, ki imajo za sabo velike ekipe piscev in režiserjev. Kljub temu pa je rubrika uspela najti svoje mesto v slovenskem medijskem prostoru in je postala nepogrešljiv del oddaje.