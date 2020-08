Je Potrč nevaren? Vabijo ga, da se jim pridruži

Televizijski voditeljje s svojimi izjavami o koronavirusu in pozivanju k omilitvi ukrepov dvignil precej prahu. V nekaj več kot 15 urah je njegov posnetek, v katerem razlaga o tem, kako ne bo odnehal, delilo več kot 11 tisoč uporabnikov . Objava ima več kot tisoč komentarjev.Medtem ko se mnogi s tem strinjajo in mu prikimavajo, se najdejo tudi takšni, ki so nad njegovimi izjavami zgroženi. Nekateri so ga celo označili za nevarnega, saj je videti tako profesionalen in deluje verodostojen.Na twitterju ga je takonekdo pozval, da naj nikar ne odneha in naj gre, ker želi boljši svet, kot prostovoljec v DSO ali v bolnišnico, kjer so pacienti s COVID. »Tako boš nejbolj neposreden dokaz, da je vsa gonja proti temu virusu brezpredmetna.«