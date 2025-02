Je Nuška Drašček zaljubljena? Takole odgovarja ... (VIDEO)

V novem ŠOKkastu smo gostili vsestransko Nuško Drašček, ki je oseba mnogih talentov in se ne pusti popredalčkati. Poleg tega, da je pevka, je tudi igralka, sinhronizatorka, ljubiteljska kuharica, strastna bralka in mama. Njena kariera je polna različnih projektov, ki jih izbere glede na zanimanje in priložnosti.

Njeno delo v operi, sinhronizaciji in drugih umetniških sferah kaže na njeno vsestranskost in željo po nenehnem ustvarjanju. Nuška je svojo ustvarjalnost preizkusila tudi v stand-up komediji, kjer je nastopila v predstavi "Ženske brez filtra". Priznava, da je bilo to zanjo nekaj povsem novega, vendar je uživala v izzivu in smehu, ki ga je delila s publiko. Stand-up ji je omogočil, da se izrazi na drugačen način in raziskuje nove ustvarjalne možnosti.

O svojem zasebnem življenju ne izda veliko, smo ji pa vseeno pripravili potencialni časopisni naslov in jo povprašali, če bomo tudi to lahko kdaj prebirali o njen. Glasil se je takole: »Zaljubljena slovenska pevka žari od sreče!« In kaj je porekla na takšen naslov? Je v tem trenutku srečna? »Sem na 80-odstotkov. Vedno je prostor za izboljšave, ampak tega naslova bom pa tudi jaz vesela,« je povedala s širokim nasmeškom.