Je Melania Trumpa pustila na cedilu? (FOTO)

Kje je Melania Trump? Zakaj ob vrnitvi moža in nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa na Florido iz New Yorka, kjer se je moral zaradi obtožb v 34 točkah obtožnice, v večini osredotočenih na ponarejanje poslovnih dokumentov, zglasiti na sodišče, ni bila ob njem ter mu izkazala moralne podpore? Odgovora na to vprašanje javnost včeraj ni dobila. Še več. Trump se na Melanio ni spomnil niti med govorom svojim privržencem v letovišču Mar-a-Lago v Palm Beachu na Floridi, pa četudi se je poimensko zahvaljeval svojim družinskim članom. Zakonca Trump so v letovišču Mar-a-Lago skupaj nazadnje videli prejšnji teden, in sicer kmalu za tem, ko je velika porota v New Yorku potrdila obtožnico zoper njega.

Donalda in Melanio so nazadnje videli skupaj v javnosti 30. marca. FOTO: Twitter

Če bo spoznan za krivega po vseh točkah obtožnice, ga lahko obsodijo na več kot 100 let zaporne kazni. Verjetnost, da se bo to zgodilo, pa je po poročanju ameriških medijev majhna. Trump seveda vse obtožbe zavrača, prepričan je, da so politično motivirane. Med vožnjo do sodišča je na svojem družabnem omrežju truth social napisal, da se mu celoten proces zdi nadrealističen in da tudi ne more verjeti, da se lahko kaj takega dogaja v ZDA.

Trump je po odhodu z newyorškega sodišča iz limuzine mahal svojim podpornikom. FOTO: Instagram, Eric Trump

Ob prihodu na sodišče po vnaprejšnjem dogovoru ni bil vklenjen, so ga pa fotografirali, mu vzeli prstne odtise in ga pospremili na predobravnavni narok, ki ga je vodil sodnik Juan Merchan. Kaj takšnega se doslej, razen bivšemu ameriškemu predsedniku Ulyssesu Grantu, ki so ga leta 1872 aretirali zaradi prehitre vožnje kočije, ni zgodilo. Vsebina obtožnice manhattanskega tožilca Alvina Bragga bi lahko bila idealna za scenarij kakšnega od hollywoodskih celovečercev.

Donald Trump je na sodišču krivdo zanikal. FOTO: Jane Rosenberg, Reuters

Trump je med drugim obtožen ponarejanja finančnih dokumentov za prikrivanje domnevnih prekrškov pri plačevanju predvolilne kampanje pred predsedniškimi volitvami leta 2016. Na tak način naj bi dal 130.000 dolarjev za molk o spolnem odnosu pornografski zvezdi Stormy Daniels, za podobno zadevo 150.000 dolarjev nekdanji Playboyjevi zajčici Karen McDougal. Nekdanjemu vratarju Trumpove stolpnice Dinu Sajudinu pa 30.000 evrov za molk o tem, da ima Trump zunajzakonskega otroka z eno od bivših zaposlenih. Sajudin naj bi ob prejemu denarja tudi podpisal posebno klavzulo, po kateri bi bil kaznovan z milijonom dolarjev, če bi skrivnost razkril javnosti. Po pisanju Voxa naj bi se otrok, če so trditve resnične, rodil v poznih 80. letih prejšnjega stoletja, ko je bil Trump še v zakonu z Ivano.

Videla sem ga že golega in ni možnosti, da bi bil lahko bolj strašljiv oblečen.

Žal ji je za Melanio

Danielsova je obtožnico, ko jo je potrdila porota, komentirala z besedami, da nekdanji predsednik »ni več nedotakljiv«. Novico o tem je slišala, ko je jahala svojega konja z imenom Odrešitev. Razložila je, da je nekaj od na skrivaj prejetih 130.000 dolarjev porabila za nakup prikolice za konja. Pa tudi, da se s Trumpom ne boji soočiti iz oči v oči na sodišču, ker ga je že videla golega in »ni možnosti, da bi bil lahko bolj strašljiv oblečen«. Po pisanju revije People zgodbe o tem, zakaj naj bi Danielsova dobila denar, Melania ne želi slišati. Najverjetneje ji ni vseeno niti glede obtožb v zvezi z McDougalovo.

Stormy Daniels. FOTO: Mike Blake/reuters

Ta je leta 2006, kot je takrat poročal New Yorker, trdila, da je Trumpa spoznala v Playboyevi vili v Los Angelesu, kjer je snemal epizodo resničnostnega šova Pripravnik (The Apprentice). Afera s Trumpom naj bi trajala 10 mesecev, videla pa naj bi se najmanj petkrat na mesec. Za CNN je zvezo opisala kot ljubečo in sporazumno. Pred predsedniškimi volitvami leta 2016 je tudi podpisala 150.000 dolarjev vreden dogovor, po katerem naj bi za tabloid National Enquirer dala lažni intervju, hkrati pa tudi zagotovila, da resnice nikoli ne bo dala v javnost. Intervju nato nikoli ni bil objavljen.

Karen McDougal. FOTO: Instagram

McDougalova se zdaj predstavlja kot model, kolumnistka in aktivistka, ženske ozavešča o nevarnosti prsnih vsadkov. Te si je morala leta 2017 tudi sama odstraniti, saj je imela zaradi njih zdravstvene težave. Leta 2018 se je zaradi afere s Trumpom opravičila Melanii z besedami, da ji je za vse skupaj zelo žal. Bivši predsednik ves čas odločno zavrača, da bi imel kar koli z omenjenima ženskama.

130.000 dolarjev naj bi za molk prejela pornozvezda.

Po napovedih naj bi se sodni proces začel januarja prihodnje leto, kar pa je tik pred začetkom strankarskih volitev predsedniških kandidatov ZDA za predsedniške volitve leta 2024. Poznavalci pravijo, da bi lahko to celo zelo pomagalo Trumpu, ki je že napovedal, da si želi spet postati predsednik države, a le če se bo izkazalo, da tožilstvo ni dobro opravilo svoje naloge.