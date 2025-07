Je Ivo Boscarol v Slovenijo povabil Trumpa ali ata Knavsa? Tako nam je odgovoril

Znano je že, da se po več kot osmih letih v Slovenijo vrača prestižni lepotni izbor Miss Universe. Finalna prireditev bo 3. septembra v novozgrajenem kompleksu Odiseja v ljubljanskem BTC-ju. Kljub preteklim povezavam z družino Trump-Knavs pa organizatorji letos ne pričakujejo njihove prisotnosti.

Oče Melanie Trumo Viktor Knavs se je sicer pred dnevi udeležil slovesnosti ob 100. obletnici zagrebškega hotela Esplanade, kjer se je družil z Vladimirjem Kraljevićem, lastnikom licence Miss Universe Hrvaška, in aktualno hrvaško misico Lauro Gnjatović. Njegova prisotnost na dogodku je pritegnila pozornost medijev, saj se redko pojavlja v javnosti.

Glede na to, da se je Knavs pojavil na dogodku, povezanem z Miss Universe, smo organizatorja slovenskega dogodka povprašali, ali so ga povabili tudi na prireditev v Ljubljani.

Takole je Viktor Knavs nazdravljal z novopečeno hrvaško miss Universe Lauro Gnjatović. FOTO: Darko Tomas/cropix

Ivo Boscarol, nacionalni direktor in skrbnik licence za Miss Universe, nam je odgovoril: »Posebnih gostov iz tujine letos ne pričakujemo, saj smo želeli dati dogodku poudarjeno slovensko noto, zato imamo tako zastavljeno pri sponzorjih, nastopajočih in tudi gostih.«

Donald Trump je v preteklosti imel v lasti svetovno licenco Miss Universe, a uradne povezave med njim in tekmovanjem že dolgo ni več. Kljub temu so se pojavila ugibanja o morebitni prisotnosti članov družine Trump-Knavs na slovenskem dogodku, tudi zaradi nedavnih povezav med Boscarolom in Knavsom.

Kot je znano, se je Boscarol v začetku leta 2025 na osebno povabilo Melanie Trump in njenega očeta Viktorja Knavsa udeležil inavguracije predsednika Donalda Trumpa, bil pa je tudi posrednik, ki je v Sloveniji povezal Knavsa in predsednika vlade Roberta Goloba na kosilu v Vipavi lansko poletje.

Kljub tem povezavam Boscarol poudarja, da bo letošnji izbor Miss Universe Slovenije osredotočen na domače talente in osebnosti. »Dogodek bo odprt družabni dogodek za vse obiskovalce, ki bodo lahko kupili vstopnico ter tako bili del dogajanja,« je dodal.

Finalistke za miss Universe Slovenije 2025 so: Špela Arnolj, Nina Bergant, Monika Čavlović, Hana Klaut, Hana Kovač, Nina Kovačevič, Inti Kovačić, Ana Oberdank, Sara Podbelšek Miklavčič, Saša Poklukar, Anja Rijavec, Katalina Simonič, Anita Švajger, Kristina Trampuž in Valentina Vatovci. FOTO: Miss Universe Slovenija

Po prireditvi bodo vsi, ki bodo kupili vstopnico (trenutno je zanjo v predprodaji treba odšteti 69 evrov) sledilo neformalno družabno srečanje z nastopajočimi, žiranti in tekmovalkami ob kulinarični pogostitvi in penini Mare Santo. Dvorana Odiseja sprejme 500 obiskovalcev, v prodaji pa je že 300 vstopnic.

Žirijo bodo sestavljali ugledni slovenski posamezniki: nekdanji predsednik države Borut Pahor, bivši smučarski skakalec in gledališki igralec Cene Prevc, vplivnež Franko Bajc, glasbenica Helena Blagne, igralka in pevka Tanja Ribič, kuharski mojster Tomaž Kavčič ter predstavnica lastnika licence in Odiseje Maša Čertalič.

Program bo povezoval Denis Avdić, za glasbeno-zabavni vložek pa bodo poskrbeli Ana Julija Špan, Dunking Devils, Helena Blagne, Gašper Rifelj, Robert Petan in DJ L.T.

Finalistke bodo na prireditvi predstavljene v dveh delih – najprej vseh 15, nato pa bo izbranih top 10 superfinalistk, ki se bodo potegovale za naslov miss Universe Slovenije 2025. Zmagovalka bo odpotovala na finalni izbor za 74. miss Universe sveta, ki bo 21. novembra na Tajskem.

Doslej je 15 finalistk posnelo več setov fotografij in videov v različnih opravah na dvorcu Zemono in v upravni stavbi Pipistrela.