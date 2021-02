Javšnikov Striptiz prek spleta

Priljubljeni in duhoviti igralec Matjaž Javšnik se je odločil, da se bo poslovil od Striptiza, ki ga je v zadnjih letih uprizoril skoraj 500-krat: »Novembra 2019 sem imel 450. predstavo, od takrat pa jih nisem štel, pa sem jih imel med 30 in 40.«



Nato je epidemija korone prekinila izvajanje na odrih, številne rezervacije gledalcev za predstave pa so čakale, razkrije igralec – in zdaj bodo dočakale finalno izvedbo predstave, ki bo potekala po spletu: »Četrtega marca bo zadnja predstava, ki bo predvajana po spletu.«



Prodajo vstopnic za predstavo, ki bo stekla ta teden, spremlja nagradna igra, Javšnik pa že kuje novo železo v ognju: »V bistvu že tri leta pripravljam novo predstavo, pa je morala čakati zaradi Striptiza.«

