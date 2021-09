Javno izpostavila tiste, ki so jo žalili

Maščevala se jim je. Fotografije: osebni arhiv

Boj z bulimijo

Pred 20 leti bi zaradi takih Gregorjev, Jožefov in drugih doma jokala, bruhala in se prikrajšala za vse radosti tega življenja.

Spletno nasilje ni nič novega in dejstvo je, da se število tistih, ki se skrivajo za lažnimi profili in žalijo vsepovprek, iz dneva v dan povečuje. Problematiko je izpostavila nekdanja radijska voditeljica in stand up komičarka, ki ima dovolj tega, da jo ljudje žalijo na najbolj pritlehen in podel način, med drugim je tarča kritik tudi zaradi kilogramov.»Tudi jaz sem od nekoga hčerka. Sestra, teta, prijateljica. Kot ti. Ki se ti zdi ok, da puščaš v tem kratkem življenju takšne sledi. Veš, svojega dela si nisem izbrala, ker bi se želela izpostavljati ali pa ker bi se želela vsak dan počutiti kot na osnovnošolskem igrišču. Po vseh letih študija, študentskega dela in vsega, kar sodi zraven, sem ugotovila, da je to moja strast. In da zraven pride tudi delček izpostavljenosti. Ampak, a veš? Ti nič ne plačaš zaradi tega. Ni davka na Tanjo Kocman.Nič ti ne vzamem, nič te ne nadlegujem. Obstajam in se trudim za prvo. Verjamem, da tudi ti. In povsem me lahko ignoriraš. Res. Čeprav razumem, da ti je to tako težko. Ker si ne nazadnje tvoje žalitve prav zaslužim, ne? Ne rabim ti biti ne lepa ne zabavna, ne rabiš se samozadovoljevati ob pogledu na moje telo, ampak sem človek. Veš? Tak, ki od tebe ni plačan. Tak, ki ima mamo, ki jo taki komentarji o njeni hčeri prizadenejo. Tak, ki se zaveda, da si globoko nesrečna oseba, da moraš ves ta gnev spravljati na neznance in se delati večjega s poniževanjem drugih. Saj bo. Mogoče pa enkrat dojameš, da si nekaj vreden tudi, če ostalim tega ne jemlješ. Do takrat pa ti povem, da ti bom dajala največjo možno pozornost. Ker se mi zdi prav, da ljudje vidijo tvoje mnenje. Ne nazadnje ga imaš toliko. In ti veš, kako pomembno je, da ga deliš. Ljudje smo različno grajeni. In ne mislim fizično. 20 let nazaj bi zaradi takih Gregorjev, Jožefov in drugih doma jokala, bruhala in se prikrajšala za vse radosti tega življenja, ker si je en beden osebek vzel pravico povedat' o meni najmanj pomembno. Danes pa si sama jemljem pravico, da v imenu vseh, ki nas konstantno kitite s svojim idiotizmom, rečem: Dovolj,« je Tanja s svojim zapisom na instagramu navdušila vse tiste, ki so tarča negativnih komentarjev, osupnila pa je svoje oboževalce, ki si niti v najbolj groznih sanjah niso predstavljali, da so se posamezniki spravili na simpatično Štajerko.Šokirana je nad tem, koliko sporočil je po svoji objavi dobila od ljudi, ki so bili v življenju ponižani zaradi svojega videza. »Dovolj je! Izpostavimo jih. Povejmo naglas. Pokažimo s prstom. In predvsem mi, ki smo bolj izpostavljeni, imamo to moč. Da damo vedeti, da biti idiot ni kul. Da ima posledice.Da se tega ne odobrava, sprejema, tolerira ali spregleda. Da se tega ne ignorira kot nevzgojenega otroka, ki te na letalu na sedežu za tabo buta v glavo. Naučimo otroke, da bodo boljši od tega. Še prej pa prosim, tega naučimo odrasle,« odločno pravi Tanja, ki je kar šest uporabnikov na instagramu javno izpostavila in z razkritjem grenke zgodbe sporočila, da ima dovolj nadlegovanja, poniževanja in nesramnih komentarjev, ki so ji nekoč grenili življenje, danes pa si predvsem želi, da bi vsak pri sebi spoznal, da je poseben in enkraten, ne glede na zbadljivke, ki so na žalost postale del našega vsakdana.​Tanja je opozorila, da lahko takšni napadi na človeku pustijo grozljive posledice, sama se je namreč kot najstnica borila z bulimijo, saj ji je okolica jasno dala vedeti, da zaradi svoje postave ni zaželena in dobrodošla v izbranih krogih prijateljev.»Dokler nisem prišla v šolo, kjer pa so mi dali vedeti, da bi morala biti suha, če bi hotela biti del njihove ekipe. Dokler mi ni bil všeč prvi fant in sem videla, da sem lahko samo prijateljica njegove punce. Dokler nisem prišla v srednjo šolo, kjer sem imela in prijatelje in fante, a sem dojela, da sem z leti in s ponižanji našla novega največjega sovražnika. Samo sebe,« se časov, ko se je trpinčila, spominja Štajerka. Danes ji zlobni komentarji ne pridejo do živega, saj se je sprejela takšno, kot je.