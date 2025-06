Javni obračun Špele Gornik in Boruta Peterlina: Na spletu sem našel njen oglas

Borut Peterlin, znan fotograf in nekdanji partner strokovnjakinje v Poroki na prvi pogled Špele Gornik, je na Facebooku objavil zapis, v katerem ostro napada svojo bivšo partnerico. Trdi, da Gornikova v javnosti širi neresnice o njem. »Ne zamerim nikomur, če ji verjame,« piše, »Špela svojim zgodbam res verjame. Tudi ko imaš dokaze, jih bo zanikala do zadnjega diha.«

Kot vzrok za konec njune zveze navaja domnevno odkritje, da Gornikova še vedno prakticira t. i. seksualne masaže, kar naj bi zanj predstavljalo izdajo in dokaz laži. Obtožuje jo, da je svoje delo prikrito nadaljevala tudi med njuno zvezo, čeprav je javno zatrjevala drugače. »Ko sem na spletu našel oglas za njene masaže v Berlinu, se mi je razjasnilo,« trdi Peterlin.

Opozarja, da Gornikova po njegovem mnenju živi v svoji resnici, ki je prepletena z »bujno domišljijo in dih jemajočimi podrobnostmi«. Čeprav pravi, da ne bo razkrival konkretnih dokazov, trdi, da obstajajo tako materialni kot osebni viri, ki potrjujejo njegovo različico dogodkov.

Špela Gornik: »Borut me je nadzoroval, poniževal in mi uničeval identiteto.«

Špela Gornik se je na Peterlinove obtožbe odzvala z obširnim zapisom, prav tako na Facebooku, v katerih nekdanjemu partnerju očita čustveno manipulacijo, nadzor in obliko psihičnega nasilja, ki ga imenuje »prisilni nadzor« (ang. coercive control). »Ne kriči. Dogaja se v tišini, v pogledih, v pravilih, ki jih nikoli nisi sprejel, pa si jih vseeno ubogal,« piše.

Trdi, da je bil Peterlin nenehno sumničav do njenega preteklega poklica, ki ga je sicer že prej delila z javnostjo – gre za področje seksualnega 'bodyworka' in tantričnih masaž. Zaradi pritiskov v razmerju naj bi tovrstno delo opustila, a očitki naj bi se ponavljali. »Vsakič ko sem si dovolila oditi od doma za več kot uro, se je vse začelo znova.«

Gornikova priznava, da je bilo razmerje zanjo razdiralno. »Partner me ni tepel, a me je počasi in vztrajno lomil – z obtožbami, izolacijo, zmanjševanjem moje avtonomije,« dodaja. Zapis sklene z besedami, da je tudi sama nekoč verjela Peterlinu – in da jo je to veliko stalo. »Verjamem, da je veliko stalo tudi druge njegove bivše. Ni nas malo.«