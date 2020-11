Javila se je lepa Maja: to sporoča tik pred rokom poroda (FOTO)

FOTO: Instagram

inveljata za enega najlepših slovenskih parov in kar nekaj časa je trajalo, da sta javnosti priznala, da sta zaljubljena do ušes. »Zaljubljena sva in zelo nama je lepo,« sta nam takrat zaupala. Simpatična svetlolaska in najuspešnejši slovenski maneken ter poslovnež pa sta kmalu navdušila še z eno lepo novico.Pred kratkim sta objavila lepe nosečniške fotografije, sedaj pa že vsi nestrpno čakajo, kdaj bosta objavila veselo novičko, saj je rok poroda zelo blizu. Maja se je zdaj javila na instagramu in sporočila, da je še v enem kosu in da njen trebušček pridno raste.