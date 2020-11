Javil se je Mirko Mayer in sporočil veliko novico

Mirko in Katja sta dobila družbo. FOTO: Mediaspeed.net

V noči na četrtek je na svet prijokal sin znanih Slovencev. Prvega skupnega potomca sta se razveselila televizijski voditelj in urednik na Planet TVin novinarka, ki sta se pred približno dvema letoma zaročila.»Nocoj se je iz najinih src v ta naš mali nori svet prebudilo čisto majhno, nedolžno in čudovito novo bitje. Nepopisan list, z nešteto možnostmi, da z ljubeznijo, ki jo prinaša s seboj, vse okoli sebe spremeni na bolje,« je veselo novico sporočil Mirko, ki ima iz prejšnjega zakona že dva otroka.V nadaljevanju je zapisal, da bi marsikdo rekel, da to niso časi, v katere bi si želel roditi svojega otroka. »Korona, terorizem, izguba občutka normalnosti ... Čudni časi, milo rečeno. A jaz pravim drugače: svet še nikoli ni tako zelo potreboval čistih in neobremenjenih src, da pometejo z vsem slabim in naznanijo nove, boljše čase za vse nas.«Svojemu sinu je na začetku življenja zaželel, da bi vedno sledil svojemu čistemu srcu, »kot pravi Pavček, 'da greš za soncem, in da sam si sonce'. Naj te vodi meni ljuba misel iz Malega princa: 'Ljudje negujejo pet tisoč vrtnic v enem samem vrtu … in ne najdejo v njem, kar iščejo … In vendar bi tisto, kar iščejo, lahko našli v eni sami vrtnici, v enem samem požirku vode …'«Mirko se je ob tem zahvalil porodničarjem in drugim zdravstvenim delavcem, ki so njegovemu sinu pomagali na svet: »Junaki, heroji, ni drugih besed ... Ljudje, ki so ob polnoči, sredi epidemije, pri 300 porodih letno, tako dobre volje ... Kot da so tam samo zate, samo za nas. Brez besed sem, moj globok poklon ...« Zaključil je, da je vesel, da bo lahko sina spoznaval v najsrečnejših in najtežjih trenutkih: »Srečen, ker te imam, moj zajček. Dobrodošel, sine!«