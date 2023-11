Jasnovidka Sara Memić: To je razlog, da se ljudje ločujejo, otroci pa so izgubljeni

Intervju, ki sva ga opravili pri njej doma in kjer mi je najprej ljubeznivo ponudila kavo z mislijo, da me najprej spozna kot človeka, ima v sebi pomembno sporočilnost. Kot pravi Sara, gre za pogovor, ki ga je treba prebrati razumsko in ne površinsko.

Kot bivšo učiteljico jo skrbi predvsem za prihodnost mladine in otrok, zato se ji zdi pomembnejše od napovedi prihodnosti, spoznanje, da ljudje kot narod začnemo vlagati v odnose, v družino, v prijaznost in sočutje. Kot pravi, so ta sporočila ključna, če želimo v teh viharnih časih zagotoviti mir na svetu.

Gospa Sara, kaj čaka Slovenijo do konca leta?

Ključno se mi zdi spoznanje, da je življenje eno samo, da je kratko in da je hkrati tudi zelo lepo. Žal mi je, da Slovenci na splošno ne znate uživati v lepoti življenja. Slovenci ste poslovno zelo cenjeni, a se preveč naslanjate na delo, premalo pa se osredotočate nase in na odnose z drugimi, pri čemer najbolj nastradajo otroci.

Kateri narodi pa znajo uživati tako, kot opisujete?

To so na splošno ljudje, ki ljubijo življenje. Oni sebi privoščijo najboljše in si brez slabe vesti vzamejo pol ure časa, da med delovnikom popijejo kavo in se malce sprostijo, zadihajo od skrbi. Družijo se z ljudmi, ki jih imajo radi in so jim blizu, odprti pa so tudi do neznancev, ki jih z veseljem povabijo v svojo družbo, jim pomagajo, kadar je to potrebno. Pomembno je, da se znamo ljudem približati, jih vprašati, če potrebujejo pomoč. Tega manjka svetu.

Se vam zdi, da si ljudje med seboj ne pomagajo dovolj?

Zdi se mi, da Slovenci znate sodelovati, kar se je izkazalo tudi v zadnjem obdobju poplav, ki sem jih sama zaznala in napovedala že pred dvema letoma in pol. Tisti, ki me poznajo, bodo to potrdili. Slovenci ste na splošno izredno solidarni; ko se kaj zgodi, ste ena velika družina, kar se mi zdi lepo. Če pa vas ocenim na splošno, ste zelo zaprti ljudje in vam manjka topline.

Nas v prihodnosti čakajo še kakšne naravne katastrofe?

