Jasni Kuljaj ob jubileju pripravljajo presenečenje

Novica, ki bo zagotovo razveselila ljubitelje dobre zabave in imenitne slovenske glasbe: priljubljena oddaja Pri Črnem Petru se vrača na Planet TV, in to na prav poseben dan, na božični večer!

Jasna Kuljaj jutri praznuje okroglih 40 let.

»Res je, po pol leta premora se bodo stari prijatelji, voditeljica, gasileckot poštar Peška,kot novinar Regon inkot natakarica Sofija, znova srečali. In to v prav posebnem ambientu, v čudoviti in praznično okrašeni gorski koči,« nam je ekskluzivno zaupal

Kot še napoveduje, bo Kuljajeva poskušala plesti božično rdečo nit večera, a ji bodo stalni gostje gostilne Pri Črnem Petru pripravili mnogo presenečenj, ki bodo rušili njen koncept. »Simpatična voditeljica namreč ta mesec praznuje okroglih štirideset let. To dejstvo bi Jasna najraje kar zatajila, saj ji okrogli jubileji in leta ne pomenijo kaj dosti. Toda njena želja, da bi na to pozabili tudi drugi, se ji tega dne ne bo uresničila,« razkriva Potrebuješ.

Zato bodo stalni gostje gostilne kar na lastno pest v gorsko kočo povabili mnogo zanimivih gostov, ki so se pojavljali v Jasnini preteklosti. Med njimi bodo glasbeniki Dejan Vunjak, Domen Kumer, Jasnin dolgoletni sovoditelj oddaje Na zdravje Boštjan Romih pa tudi humorista Strašna Jožeta, ki bodo Jasni s harmonikarji Tonija Sotoška pripravili posebno glasbeno presenečenje. Pa seveda še kdo. Nastopili bodo tudi Jan Plestenjak, Čuki, BQL & Polkaholiki, Miran Rudan z bandom, Sebastian in Rebeka Dremelj, Ansambel Petan, Dejan Dogaja s starši in učenci Glasbene šole Lartko.

Legendarno Ne reci nikdar bodo prisotni zapeli skupaj z Ansamblom Spev.

Božično vzdušje v gostilni Pri Črnem Petru bo s čisto novo božično pesmijo popestrila posebna gostja, mati dvanajstih otrok. Eden od vrhuncev večera bo, ko bodo prisotni skupaj z ansamblom Spev zapeli legendarno pesem Ne reci nikdar in se z njo poklonili avtorju in pevcu pesmi, dolgoletnemu članu ansambla Slapovi, ki nas je zapustil v letošnjem letu in ki smo ga še lani videli v oddaji Pri Črnem Petru. Stalno kvartaško omizje Črnega Petra bo v želji po osvojitvi nagrade tekmovalo, kdo bo s seboj prinesel najlepše jaslice. Nekateri se bodo resnično potrudili, kako posrečene bodo, bodo presodili gledalci.

Oddajo bodo popestrile plesalke Plesnega mesta. Jože Potrebuješ ob tem pravi: »Morda bi kdo celo pomislil, da oddaja Pri črnem Petru ni bila rojena pod srečno zvezdo, saj v zadnjih dveh letih skoraj ni bilo oddaje z dobro domačo glasbo, ki bi jo lahko posneli v normalnih razmerah. Korona je narekovala ritem vsake sezone posebej. Vesel sem, da se tokrat vrača prvotna ekipa, ki je gledalcem najbolj prirasla k srcu. In da bodo imeli tudi glasbeniki priložnost predstaviti novitete v imenitnem večernem terminu na Planet TV. Že prva oddaja, ki bo na sporedu na božič, bo ponudila najboljše.«

In kaj na to pravi voditeljica Jasna Kuljaj? »Res sem zelo vesela, da se po nekajmesečnem premoru oddaja Pri Črnem Petru vrača. Še posebno, da se vrača na božični večer, ko bomo po dolgem času skupaj stari znanci. Zelo smo se pogrešali in strinjamo se, da je bil ljudem najbližji Črni Peter, kakršnega smo spremljali v času pred korono, ko smo gostili veliko gostov. Koncept je bilo treba zaradi korone spremeniti, zato je za kratek čas postala celo nekakšna nadaljevanka.

A pravi Črni Peter je, vsaj zame, tisti, ki smo ga gledali prej. Ko je vse potekalo v gostilni, kamor so zahajali prav posebni gostje in bili vsak na svoj način tako rekoč inventar,« nam je zaupala prikupna Jasna.