Jasni Kuljaj je vroče v bikiniju (FOTO)

Televizijski voditeljici Lea Mederal Gams in Jasna Kuljaj sta se spoznali pred šestimi leti in takoj postali odlični prijateljici. Lea je Jasno povabila na potep v svojo oddajo – in le en vzpon na Nanos je bil potreben, da se je med njima vzpostavila trdna vez.

Mederalova je za našo revijo Suzy povedala, da sta ji pri Jasni najbolj všeč njena spontanost in dejstvo, da je vedno pripravljena priskočiti na pomoč.

Prijateljici vročo poletno nedeljo preživljata skupaj. Na družbenem omrežju Instagram je Kuljajeva s sledilci delila fotografijo, ki ima v dveh urah že več kot 256 všečkov. Lea Mederal Gams, ki je v fotografski objektiv ujela Kuljajevo, pa je v komentar zapisala: »Čudovita, ujeta v elementu.«

Kuljajeva, ki jo poznamo kot odlično voditeljico in imitatorko, je konec lanskega leta začela voditi novo oddajo, ki se imenuje Z Jasno in glasno! Gre za pogovorno-glasbeno oddajo, v kateri nastopajo različni gosti, v njej pa je gostila že številna znana imena iz slovenske scene.

