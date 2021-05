Jasna Kuljaj ujeta v gozdu v družbi moškega (FOTO)

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Voditeljicaje pred poletno sezono začela pridno telovaditi, da bo lahko na plaži razkazovala svoje izklesano telo. »Poletje je pred vrati, moram dobiti plažno telo. To bo tak beach body, da samo stoj in glej,« je povedala na instagramu in pokazala, kako telovadi in teče po ljubljanskem Mostecu.Pri njenih podvigih jo je snemal neznanec, ki se je ob njenih besedah za kamero prešerno hihital. Jasna ga je v smeh spravila tudi pri zajtrku v Mostecu, kjer je naročila kranjsko klobaso z gorčico in svoje sledilce podučila, kako se pravilno zaužije klobasa. »Pri klobasi velja enako pravilo kot pri banani. Prave banane ne damo cele v usta in potem moškega pogledamo v oči. Prava dama naj klobaso nareže na koščke in naj pazi, da pri tem ne 'špricne'. Prava dama da klobaso v kruh, da 'špricne' v kruh. In da, prava dama ne maha z nožem.«Kdo je skrivnostnež ob njej, ni povedala, je pa zanikala govorice, da bi bila noseča. »Vsi, ki me kličete, ali sem res v drugem stanju, nisem! Tako da ujčkam kar tuje otroke,« je zapisala.