Jasna Kuljaj v ŠOKkastu: »Opravljanje je rak rana družbe!« (VIDEO)

V novi epizodi podkasta ŠOKkast je gostovala Jasna Kuljaj, ki je lansko leto prevzela odgovorno vlogo programske direktorice. Povedala je, da je to velika sprememba v njenem življenju, saj nosi breme odločitev, ki vplivajo na celotno ekipo. Ena največjih težav, ki jih vidi v medijih, je po njenem mnenju prav pomanjkanje odprte komunikacije: »Ugotavljam, da je rak rana vsake firme, da se daje preveč prostora za opravljanje. Sama težim k odprti komunikaciji, da se stvari napišejo v e-mail, da so vključeni vsi, ki so vpleteni, da se ve, kaj kdo misli.« Dodala je, da je opravljanja v naši družbi občutno preveč: »Zakaj imamo tako veliko opravljanja? Ker je težko človeku povedati v obraz, kaj si misliš in kako se počutiš. Za to pa je potreben pogum.«

Varen prostor ob Sašu Hribarju

Spomnila se je tudi svojih začetkov v medijih in spregovorila o Sašu Hribarju, ki ji je dal znanje in varen prostor za razvoj. »Bila sem stara 20, 22 let, pozornosti je bilo ogromno. Ko sem sedela ob Sašu Hribarju, ni opazil, da sem fajn baba. To je bilo zame osvobajajoče, ker me ni videl kot spolni objekt. Z njim sem se lahko resno pogovarjala o vsebini, bila sem na varnem.« Enak občutek je dobila tudi ob Jožetu Potrebuješu in še nekaterih sodelavcih, ki so krojili njeno kariero. Njena predanost delu in odgovornost do svoje ekipe ter odprta komunikacija so ključni elementi njenega pristopa, ki ji omogočajo uspešno krmarjenje skozi izzive medijskega sveta. Sodelovanje z izkušenimi in spoštovanimi kolegi ji je omogočilo, da se je razvijala v varnem in podporno naravnanem okolju, kar je bistveno prispevalo k njenemu profesionalnemu uspehu.

Voditeljica Jasna Kuljaj brez dlake na jeziku v novem ŠOKkastu o odgovornosti, opravljanju in življenjskih vrednotah. FOTO: Marko Feist

Pogled na vzgojo in materinstvo

Beseda je tekla tudi o njenem pogledu na vzgojo. Kuljajeva je poudarila, da ni »helikopterska mama«, ampak skuša svojo hčerko vzgojiti v samostojno osebo: »Nisem popolna in tudi hčerka mi včasih očita, da druge mamice delajo nalogo. Jaz pa pravim, če imaš problem, povej. Od otroka pričakujem samostojnost. Jaz sem tu, ko zagusti, ampak želim jo naučiti, da sama rešuje stvari.« Priznala je, da ni popolna mama in da se zanaša na svojo hčerko, da sama izrazi svoje potrebe in želje.

Lepota brez injekcij

Dotaknila se je tudi večne teme in sicer hrepenenja po mladosti in lepotnih posegih. Presenetljivo je priznala, da je med redkimi na sceni, ki se jim je popolnoma odrekla: »V meni ni nobene injekcije, nobenega polnila. Vse to bi se dalo zrihtati, ampak se nisem odločila. Tako sem se rodila in takšna sem. Lepota ni vse, ne pomeni, da je to prava pot.« Celoten pogovor z Jasno Kuljaj in še več njenih prodornih misli si boste lahko ogledali v podkastu.