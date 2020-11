Jasna Kuljaj razkrila, s čem je zaslužila prvi honorar

Pri dvanajstih letih

je imela pred voditeljskimi ambicijami igralske, česar se še danes rada spominja. »V gimnaziji sem se prijavila na avdicijo in prav spomnim se, da sem špricala kemijo. Na avdiciji sem jim povedala, da imam sposobnosti imitiranja, in producent je takoj pokazal več zanimanja. Velik uspeh je bil, da so mi namenili vlogo lika, ki v filmu dejansko spregovori. Sicer nisem imela veliko stavkov, zgolj osem, vendar nikoli ne bom pozabila, da sem dobila svoj prvi honorar v življenju, in sicer osem tisoč tolarjev,« se spominja Jasna, ki je v filmu V petek zvečer nastopila ob, razkrila pa je še eno od najstniških skrivnosti.»Nekje pri enajstih letih se mi je drastično povečal apetit. Pojedla sem največ v družini, vsak dan pa sem si stepla en lonček sladke smetane, ki sem jo bila sposobna celo pojesti sama. V Kotljah na Koroškem, kjer sem bila na počitnicah pri babici, sem tako vsak dan šla v trgovino in si kupila svojo sladko smetano. Mama me je vedno opozarjala, da moram pri stepanju paziti na prste in nikoli s prsti okoli prižganega aparata. Zato sem se nekega dne med stepanjem smetani približala z očmi, da bi videla, ali je že gotova. Mašina je zagrabila moje lase in jih začela navijati, v nekaj sekundah je bila polovica mojih las ujetih v stepalnik, stepalnik pa je še kar mlel, jaz sem vpila, kajti lase mi je že skoraj cufalo ven s koreninami vred. Prihitela je babica in mašino k sreči hitro izklopila iz elektrike,« pravi Jasna, ki so jo morali ostriči.»Nekaj dni sem imela polovico glave postrižene na nulo, na drugi polovici pa so bili lasje. Kakšno leto sem neznansko trpela, saj sem bila na pragu pubertete, mene pa so imeli za fanta. Bila sem precej nesrečna in spomin na zgodnjo puberteto je tudi zaradi tega precej boleč,« še doda voditeljica.