Jasna Kuljaj razkrila resnico o Sašu Hribarju (VIDEO)

V novi epizodi podkasta Šokkasta z Jasno Kuljaj je gostja razkrila svojo osebno izkušnjo z legendarnim radijcem Sašem Hribarjem. Njene besede so bile iskrene in ganljive: »Ko sem sedela ob Sašu Hribarju, me nikoli ni gledal kot spolni objekt. Z njim sem se lahko pogovarjala o vsem, kot v varni coni, in to sem neizmerno cenila.«

Gostja je poudarila, da je Hribar v njej videl človeka, sogovornico, in ne le ženske zunanjosti. Prav zato so bili njuni pogovori globlji in iskreni, kar je zanjo pomenilo posebno življenjsko izkušnjo. Celotno izpoved in druge zanimive podrobnosti lahko poslušate v najnovejši epizodi podkasta Šokkasta z Jasno Kuljaj, ki je že na voljo na naši spletni strani.