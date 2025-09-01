NOVI ŠOKKAST

Jasna Kuljaj dvignila prah z izjavo: »Nikjer ne piše, da je to treba!«

Vedno iskriva in iskrena sogovornica je bila gostja v novi epizodi ŠOKkasta.
Fotografija: Jasna je iskrena in iskriva sogovornica. FOTO: Osebni Arhiv
Jasna je iskrena in iskriva sogovornica. FOTO: Osebni Arhiv

Jasna Kuljaj bo v nocojšnji epizodi podkasta ŠOKkast brez dlake na jeziku razkrila svoj pogled na ljubezen, seksapil in družbene tabuje. Najbolj odmevno je njeno priznanje, da ne verjame v eno ljubezen za celo življenje: »To, da ena veza celo življenje, tega zagovornik pa tudi nisem. Mislim, nikjer ne piše, da je to treba,« je poudarila.

Izsek smo že objavili na spletu, kjer je dvignil kar nekaj prahu. Kot vedno so mnenja naših bralcev zelo deljena.

Kaj vse je še povedala o lepotnih posegih, vzgoji in opravljanju, bo razkrito danes ob 19. uri, ko bo nova epizoda objavljena na naši spletni strani.

 

Do takrat pa vabljeni, da si ogledate zbirko naših ŠOKkastov.

