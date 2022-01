Jasna Kuljaj priznala nov lepotni popravek

Priljubljena televizijska voditeljica Jasna Kuljaj je decembra praznovala okroglih štirideset let, še pred iztekom leta 2021 pa si je privoščila lepotni popravek, o katerem je spregovorila brez zadržkov. Znano je, da je šla Jasna v preteklosti že pod nož, in sicer nikoli ni skrivala korekcije nosu, zdaj pa je priznala, da se je tokrat odločila za korekcijo vek oziroma zgornjo blefaroplastiko.

Ponosna sem nase, da mi do štiridesetega leta ni bilo treba posegati prav po ničemer.

»Edini poseg, ki sem ga doslej v življenju imela, je bila rinoplastika pred več kot desetletjem. Motila me je grbinica na nosu, ki sem jo najverjetneje pridobila z zlomom nosu v otroštvu. Kirurg mi je povedal, da marsikateri zlom ostane neopažen, saj otroku pač teče kri. Ko se kost celi, pa nastane grbinica. Nikoli mi ni bilo žal, da sem se za to odločila. Kljub stalni prisotnosti na ekranu se doslej za kaj drugega nisem odločila. Ponosna sem nase, da mi do štiridesetega leta ni bilo treba posegati prav po ničemer,« je povedala za spletni portal Nepremagljiva.

Prve dni po posegu se je popolnoma umaknila od kamer in obveznosti. FOTO: PLANET TV

Ker je zadnje čase na obrazu opažala znake utrujenosti, se je odločila za bleferoplastiko. »Nekaj dni po posegu se mi je zdelo nemogoče, da bi takšna lahko kmalu šla pred kamere, a po najhujših prvih dneh in po odstranitvi šivov peti dan se je stanje kar naenkrat izrazito izboljšalo in točno 14. dan po posegu sem že stala pred kamero s popolnim televizijskim makeupom. Vsi okoli mene, ki so vedeli za poseg, so se strinjali, da je rezultat odličen! Niti sledi ni bilo več o oteklini. Vem, da bo treba še nekaj časa počakati, da bo rezultat dokončen in da bo brazgotinica izginila, a to me niti najmanj ne moti,« je še povedala voditeljica, ki nam je ob svojem okroglem jubileju priznala, da je vstop v novo desetletje prav nič ni spravil iz tira.