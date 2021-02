Jasna Kuljaj priznala, koga se najbolj boji

Na Planet TV so v teh dneh že na trnih, saj je vse pripravljeno na začetek največjega pevskega šova letošnje pomladi z naslovom Kdo si ti? Zvezde pod masko. Oddaja, ki jo bo vodil odličen imitator, mojster preobrazb in prav tako tudi sam odličen pevec Klemen Slakonja, bo zagotovo zelo zabavna, saj to obetajo tudi imena dveh zvezdniških ekip. V prvi bodo Jasna Kuljaj, Miha Hercog in Zvezdana Mlakar, v drugi pa Saša Lendero, Milan Gačanovič - Gacho in Mimi Inhof, ki bosta tekmovali v tem, da bosta poskušali prepoznati kar največ znanih Slovencev in Slovenk, ki bodo nastopali skriti pod maskami. Premiera tega najbolj odbitega pevskega šova se bo začela točno na valentinovo, 14. februarja zvečer, na televiziji Planet TV. In kaj pravi o novi oddaji voditelj Klemen Slakonja? »Nastopajoči bodo imeli zelo konkretne maske, ki jih je težko že nositi, kaj šele v njih nastopati. Zato ne dvomite, da se nam obeta res zanimiva oddaja,« obljublja Slakonja. Kateri znani Slovenci in Slovenke se bodo skrivali pod temi maskami, pa bo, kot rečeno, prav tako ugibalo šest nič manj znanih Slovencev, razdeljenih v dve ekipi. V eni od njih bo tudi Zvezdana Mlakar, ki pravi, da spoštuje vse nove sodelavce. »Verjamem, da se bomo zelo zbližali in se znali tudi pošaliti,« je prepričana Mlakarjeva. Jasna Kuljaj pa dodaja: »Ženske moramo držati skupaj, zato me samo malo skrbi za Miho Hercoga. A bo po mojem hitro kos jezičnima sotekmovalkama.« Čeprav se Jasna iz nasprotne ekipe najbolj »boji« Gacha, pa tako kot Miha priznava, da bo zaradi svoje razgledanosti nevaren nasprotnik tudi Mimi Inhof, medtem ko zna Saša Lendero zelo dobro presojati. Veliko zabave in smeha si obeta tudi Saša, ki se je znašla v drugačnem položaju kot sicer. Njen Miha, s katerim sta par že dve desetletji, poleg tega sodelujeta tudi poslovno, se je namreč znašel v nasprotni ekipi, zaradi česar se bodo kresala mnenja. Saša meni, da bodo tudi zaradi tega zvrhan odmerek zabave dobili tudi gledalci. Manj znano je, da so vsi našteti akterji v snemanju v minulih dneh uživali na Madžarskem, kjer so poskrbeli zanje, kot se za prave zvezdnike spodobi, izvirni glasbeni šov, ki je v produkciji TV2 navdušil tudi občinstvo na Madžarskem, pa bo, so prepričani, dobrodošla zabava in popestritev za vse slovenske gledalce Planet TV.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: