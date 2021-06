Jasna Kuljaj noseča? Izvedela je pri zobozdravnici

Slovenska estradnica Jasna Kuljaj se je v vseh letih na očeh javnosti sicer že navadila govoric, ki se širijo o njej, toda tokrat je ostala odprtih ust. In to dobesedno. Najnovejši trač je namreč izvedela na pregledu pri zobozdravnici.



Takole je na instagramu opisala pripetljaj, ki sta se mu sicer na koncu obe smejali (nelektorirano): »​Danes pri zobozdravnici...Zobozdravnica: ‘Morala bi vas dati na slikanje zob, ampak dejmo še malo to preložit...’ V moji glavi: ...kaj čmo čakat, slikajmo čimprej...’ zobozdravnica nadaljuje: ‘Ker pač zdaj, ko ste noseči, rentgen ni priporočljiv... Jaz (odprtih ust): Kdo, kaj kje?? Jaz noseča?? Od kod pa zdj to? Zobozdravnica orng v zadregi...: ‘Ja, kako...saj je blo po radiu ?!’

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: