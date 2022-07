Jasna Kuljaj: Figurice so izginile

Slovenska voditeljica Jasna Kuljaj je zaključila sezono snemanj oddaj, vendar se kmalu začne nova. Medtem ne počiva, najdemo jo kot povezovalko mnogih prireditev po Sloveniji. Ker je zelo priljubljena, ji povabil ne manjka.

Jasna ima tudi svoje vino. FOTO: Jasna Kuljaj

Vmes si privošči tudi skok na morje z družino, kjer lahko vidimo njeno perfektno postavo tudi brez oblek.

V Jasnini mladosti najdemo različne hobije, vendar najraje se spominja svojega otroškega zbirateljstva.

S hčerko in šefom. FOTO: osebni arhiv

»Ko sem bila stara pet let, sem pri babici na Koroškem zbirala Kinder igračke. V spominu imam, da smo ta jajčka kupovali v bližnji Avstriji, v Pliberku, ker je babica živela blizu meje. Ampak ni šlo samo za zbiranje, šlo je predvsem za to, da sem se z njimi igrala in si izmišljala na milijone različnih scenarijev. Te figurice so mi dopuščale ogromno kreativnosti. Lahko bi celo rekla, da sem toliko uživala v tej igri, da sem kot otrok živela vzporedno resničnost,« je povedala Jasna, ki je pred leti figurice želela spraviti za svojo hčer, pa jih nikoli več ni našla. »Ne vem, kam so izginile.«