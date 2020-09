Jasna Kuljaj bo po novem kelnarica

Matjaž Javšnik nas bo nasmejal kot športni navdušenec Franci.

Če imaš kot televizijski voditelj nekaj podlage iz šanka, te na odru in za njim nič več ne more presenetiti.

Že to soboto, 12. septembra, se na Planet TV vrača priljubljena zabavno-glasbena oddaja Pri Črnem Petru, ki pa v tretji sezoni prinaša veliko novega dogajanja in tudi en nov obraz. Že uveljavljenim likom gasilcu Sašu (), novinarju Regonu () in poštarju Peški () se bo namreč pridružil športno navdušeni novinec Franci (), s katerim si lahko obetamo tudi nove komične situacije. »Upodabljal bo sodobnega slovenskega športnika, ki pa ga je sicer več na jeziku kot na telesu,« razkriva ustvarjalec oddaje, ki napoveduje tudi vrsto novih zabavnih zapletov.Franci se bo kot sveži priseljenec iz mesta soočil s številnimi izzivi bivanja nad gostilno Pri Črnem Petru. Kako se bodo z novim sosedom ujeli stalni gostje, boste lahko videli že v prvi oddaji, ki bo spet na sporedu vsako soboto ob 20. uri. Prva bo torej že 12. septembra.Na začetku nove sezone pa bomo priča še enemu preobratu med voditeljicoin natakarico Sofijo (). Jasna si bo namreč nadela Sofijin predpasnik, vlogo voditeljice pa prepustila Sofiji. Kaj jo bo k temu nenavadnemu dejanju napeljalo, bomo šele videli, zagotovo pa zamenjava vlog postavlja nove izzive tudi pred natakarico, ki bo morala nadomestiti Jasno. A se nadejamo, da bo nalogi kos. Tako kot tudi Jasna, ki naj s kelnarjenjem za šankom ne bi imela večjih težav. Tudi zato, rada poudari, ker si je v študentskih letih denar služila prav za točilnim pultom. »Kot študentka novinarstva sem se za šankom naposlušala veliko različnih zgodb takšnih in drugačnih ljudi, kar je bila dobra popotnica. Ne nazadnje gre v obeh primerih za delo z ljudmi. Če imaš kot televizijski voditelj nekaj podlage iz šanka, te na odru in za njim nič več ne more presenetiti,« pravi Jasna. Sicer pa bodo v gostilni Pri Črnem Petru še naprej praznovali, zato vabijo vse, ki praznujejo kaj posebnega, naj se javijo ustvarjalcem.Oddaja v prvi vrsti ostaja zvesta slovenski glasbi v vseh odtenkih. Jože Potrebuješ pa obljublja še eno novost: »V vsaki oddaji bomo gostili pevca ali pevko z legendarno pesmijo, ki se je še dobro spomnimo, čeprav nam je izvajalec morda že zbežal iz spomina. To bo posebna poslastica te sezone.« Prvi gostje bodo, skupina Mambo Kings in Polkaholiki, pa Gadi, Ansambel Šentjanci, Šepet in Foksnerji. Kjer je glasba, tam je tudi ples, in za odlično plesno vzdušje bodo skrbele plesalke Plesnega mesta.