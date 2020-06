Jasna Kuljaj bo dobila harmoniko

Glavni akterji Pri Črnem Petru upajo, da se jeseni spet snidejo.

Ansambel Saša Avsenika s folkloristi FS Iskra emeco FOTOGRAFIJE: PLANET TV

Če je vzdušje pravo, je prava, sproščena, ustvarjalna in malo odbita tudi oddaja.

Tudi ekipa oddaje Pri Črnem Petru odhaja na počitnice, to soboto bo na Planet TV še zadnja, v kateri se bo v gostilno vrnil tudi ljubljenec občinstva in trenutni lastnik gostilne Ibro (), ki ga bo zanimalo, ali je gostilna izplavala iz rdečih številk. Stalni gostje – humoristiin gasilec– bodo skupaj z voditeljicozapeli pesem, v kateri bodo razkrili, kaj bodo počeli med počitnicami.Najbolj vesela bo na počitnice odšla Jasna, saj ji gasilec Sašo pripravlja posebno presenečenje. Za darilo ob zaključku sezone ji bo namreč poklonil čisto pravo, po meri narejeno harmoniko munda. »Mero sem ji kar sam vzel,« se je pohvalil Sašo. A kaj ko Jasna na harmoniko sploh ne zna igrati. Mar to pomeni, da bo Sašo z njo preživel vse počitnice in jo učil igranja? Ne, to ne bo potrebno, saj bo dobila harmoniko, ki igra kar sama, v njej pa je zbranih okoli sto melodij.V zadnji oddaji bodo gostili, ki bo zapela pesem Rdeč ferrari, ki je bila pred dvajsetimi leti velika uspešnica. Skupaj zbosta zapela pesem Tvoja mama, ki sta jo ponovno posnela v narodno-zabavnih ritmih z Mladimi korenjaki. Na splošno bo zadnja oddaja druge sezone Pri Črnem Petru poletno obarvana, saj bodo v njej gostili tudi skupino California in pevca, pevkoter. Pa Zvito feltno, Ansambel Galop ter Ansambel Saša Avsenika, ki bo, med drugim, predstavil pesem Čebelarska, ki jo je napisal pokojniin je postala himna Čebelarske zveze Slovenije.Ekipa si je po zadnjem snemanju privoščila sproščeno druženje v ljubljanski gostilni, kjer so se s plesalkami iz Plesnega mesta vrteli v ritmih vseh glasbenih točk, ki so jih v tej sezoni predvajali v oddaji. Največkrat je bilo slišati pesem Vse je fajn od Čukov, ki je tudi avizo oddaje. »Priznam, da sem na zabavi predvsem sedela in kramljala s tistimi, s katerimi za to med snemanjem ni časa, a so plesalke Plesnega mesta prevzele pobudo in spravile na plesišče vse, tudi snemalce, tonske mojstre, režiserja, no, pa tudi našega, op. p.). Jaz sem bila pozorna na kulinariko in skrbela, da nobena specialiteta z žara ni šla mimo mene,« nam smeje se zaupa Jasna.Doda, da so postali res prava, sanjska ekipa, zato srčno upa, da bodo jeseni nadaljevali delo, saj je idej še veliko, prav tako ne manjka zabave željnih gledalcev, ki jim je oddaja prirasla k srcu. Vsaj po odzivih sodeč. »Pri zabavno-glasbenih oddajah, kakršna je Pri Črnem Petru, je vedno tisoč detaljev, zaradi katerih je nekaterim ljudem všeč, spet drugim pa ne. Mnogi me sprašujejo, kaj je tisti ključ do uspeha, da je stvar fajn. Menim, da je najpomembnejše vzdušje v ekipi. Če je pravo, je prava, sproščena, ustvarjalna in malo odbita tudi oddaja, kar se vidi na TV-zaslonih. Druga pomembna stvar je, tako kot v vsakem partnerstvu, ansamblu, športnem moštvu ..., to, da med ekipo vlada prava klima, da drug drugemu privoščijo dobro. Od zadnjega lučkarja do najpomembnejšega igralca. To sta dva glavna razloga, da je tudi naša oddaja taka, kot je, saj že avizo pravi Vse je fajn, če fajn so ljudje. Za nami je res krasna sezona, ki si jo bomo zapomnili tudi po koroni, ko so nastale štiri prav posebne oddaje na terenu, ki so pustile pečat pri vseh. Hvaležen sem vsem, ki so imeli pri tem prste vmes,« sklene avtor oddaj in glasbenik Jože Potrebuješ.