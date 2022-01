Jasna in Sašo priigrala 10 tisoč evrov

Jasna Kuljaj, ki je nedavno praznovala okrogli 40. rojstni dan, zaznamovali so ga tudi v božični oddaji Pri Črnem Petru, je že večkrat dokazala, da ima veliko srce. Nazadnje je s člani ekipe Črnega Petra Aljo Prgin, Boštjanom Megličem in Sašem Dobnikom sodelovala v oddaji Piramida, ki jo prav tako predvajajo na Planet TV, vodi pa jo legendarni Jonas Žnidaršič.

Jasna se je skupaj s Sašem najprej uvrstila v nadaljnji krog tekmovanja, na koncu pa jima je z znanjem in tudi kančkom sreče uspelo priigrati kar 10 tisoč evrov, te sta v celoti podarila v dobrodelni namen. Mimogrede, sama sta v igri, v kateri so krogle včasih radodarne, včasih pa tudi ne, k čemur seveda veliko pripomore tudi znanje, ki ga izkaže tekmovalni par, zbrala dobrih 6500 evrov, na koncu pa je piramida Kuljajevi velikodušno ponudila kar 10 tisoč evrov.

Dejan Vunjak je Jasni namenil posebno darilo – fotografijo iz oddaje Na zdravje leta 2011, zanjo pa je priredil tudi del pesmi Ni je lepše, kot si ti.

Ponudbo je Jasna sprejela in tako sta skupaj s Sašem fantku, ki je lani prav na božični večer v družinski tragediji ostal brez mame, babice in dedka hkrati, zagotovila lep znesek, s katerim mu bo stric, ki trenutno skrbi zanj, poskušal lajšati prihodnje mesece in leta. Sicer pa smo lahko prav na božič na Planet TV po dolgem času spet spremljali oddajo Pri Črnem Petru, ki je, pričakovano, navdušila številne gledalce in ljubitelje tako narodno-zabavne kot zabavne glasbe. Rdeča nit oddaje pa ni bil samo božič, kot eden najlepših praznikov v letu, pač pa se je vse vrtelo tudi okoli Jasnine okrogle obletnice.

Presenetili so jo številni gostje, od Jana Plestenjaka do Domna Kumra, Dejana Vunjaka in Boštjana Romiha, ki so ji tudi zapeli, najlepše glasbeno presenečenje pa so ji pripravili harmonikarji Tonija Sotoška, ki so prav zanjo priredili besedilo legendarne skladbe Veseli Ribničan. Sicer pa se oddaja že februarja prihodnje leto vrača na program televizije Planet TV, o čemer bomo še poročali.