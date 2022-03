Jasmina Cibic: Smo sto sekund pred dvanajsto na uri sodnega dne

Nedavno so na Otoku potrdili umetniški opus Jasmine Cibic z bogato filmsko nagrado jarman, ki izpostavlja umetnike gibljivih slik. Organizacija Film London je poudarila predvsem trilogijo Nada in film Darilo. Leta 1979 rojena umetnica vsaj od leta 2013 raziskuje pojem mehke moči, (zlo)rabo kulture za politične koristi in sodobnemu času nastavlja ogledalo.

