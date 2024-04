Janu prija umik s spleta

Eden najbolj priljubljenih glasbenikov pri nas je januarja presenetil spletne prijatelje, ko je oznanil, da se za nekaj časa poslavlja od družbenih omrežij.

»Namesto da ves čas gledam aplikacije in v telefon, bom raje gledal modro nebo, drevesa, ljudi okoli sebe, si vzel nekaj časa ... Za nekaj časa bom zapustil socialna omrežja. Seveda se bom vrnil, ker vas imam rad in vas bom pogrešal, a zdaj je čas, da napišem nove pesmi. In to tudi mislim početi. Kmalu bomo spet skupaj, rad vas imam,« je takrat sporočil Jan Plestenjak, ki je marca praznoval 51 let.

Januarja je v Stožicah nastopil z Ladom Bizovičarjem, oboževalke pa že nestrpno pričakujejo njegovo vrnitev na odre. FOTO: MARKO PIGAC

Tadeja in Jan v teh dneh FOTO: INSTAGRAM

Ker jih je pred spletnim postom redno razvajal z utrinki iz svojega življenja, njegove objave oboževalke in oboževalci pogrešajo, na srečo pa na vsake toliko kakšno skupno fotografijo deli njegovo novo dekle Tadeja Majerič, nekdanja teniška igralka, ki je v karieri igrala tudi v kvalifikacijah nekaterih večjih teniških turnirjev na svetu. 33-letnica je v teh dneh spet objavila njuno skupno fotografijo, na kateri sta z Janom objeta. Ob tem so mnogi oboževalci pomislili, da Jan ni videti najbolj sveže in da morebiti noči preživlja ob pisanju novih pesmi.

To je namreč tudi pravi razlog za umik z družbenih omrežij, kot smo omenili. Plestenjak se bo sicer vrnil na omrežja, medtem pa uživa v ustvarjalnosti in novi ljubezni, o kateri pa v javnosti doslej ni bil prav zgovoren. »Lepo mi je,« je pred nekaj meseci za revijo Suzy svojo novo ljubezen kratko komentiral glasbenik, ki je še napovedal, da za leto 2024 pripravlja marsikatero presenečenje.