Janu Plestenjaku stopila na žulj s PCT-testi: Meni za preživetje teh ljudi ni vseeno

FOTO: Facebook

Kot je sporočilje njegov koncert, ki je bil v Murski Soboti napovedan za 7. avgust, zaradi PCT-ukrepov prestavljen, saj organizator za področje Murske Sobote ni pravočasno uredil brezplačnega testiranja na prireditvi. Novi termin je 17. september, na njem pa se mu bo za nameček pridružila še pevkaKljub vsemu mu je ena izmed sledilk ironično sporočila: »Dragi, padel si na izpitu.« Očitno si je Jan besede vzel k srcu in ji v komentarju na široko odgovoril (nelektorirano): »Z vsakim mojim koncertom sebe in svoje družine preživlja 16 do 20 ljudi. Eno leto in pol jim je bilo onemogočeno delo. In zdaj je zelo oteženo zaradi vseh omejitev, ki jih določa država. Morda za vas to sploh ni delo-ampak, vsak izmed njih je vložil mnogo mnogo let vsakodnevnih vaj, da igrajo kot znajo. Meni za preživetje teh ljudi ni vseeno. Meni ni potrebno koncertirati-pa nisem vzel niti centa podpore za mojo glasbeno dejavnost od države-davkoplačevalcev. Seveda tudi sam pogrešam trenutke s svojo publiko.«Sledilko je ob tem opomnil, da upa, da je imela ves ta čas možnost opravljati svoje delo. »Se pa sprašujem, če so potemtakem vsi športniki, ki igrajo na prizoriščih, kjer se zahteva PCT test po zakonu, nečlovečni, pohlepni? So vsi gostinci in turistični delavci, ki morajo zahtevati PCT test nečlovečni in pohlepni? Se pravi-ljudje, ki niso smeli delati in se zdaj borijo, da zacelijo rane so po vasem nečlovečni in pohlepni?!? O odlokih drzave in zakonih pa ne mislim razpravljati, ker premalo vem o medicini. Najmanj kar si zelim je, da se ljudi deli. Se bom pa vedno boril za mojo ekipo in njihovo preživetje!«Njegov zapis je odobrilo preko 1500 sledilcev.