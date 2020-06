Janševi Urška in Alenka izstopali z belima (FOTO)

Alenka Jeraj je obleko dopolnila s suknjičem. FOTO: Twitter, SDS

Vlada je ponovno uvedla obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih in na javnih krajih. Ukrep je začel veljati danes, na dan, ko naša država slavi 29. rojstni dan. Predstavniki vlade in drugi funkcionarji, med njimi predsednik državnega zborain predsednik države, pa so se očitno odločili biti dober zgled in so maske nosili že na praznični predvečer, ko so se udeležili maše za domovino v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani, ki jo je daroval nadškof metropolitManjkal ni niti predsednik vlade, ki ga je spremljala soproga. Za to priložnost je oblekla belo obleko preprostih linij, h kateri ni nosila veliko nakita. Ob rahlo valoviti pričeski je nosila masko, ki je bila videti skoraj bolj kot modni dodatek, saj je bila enake barve kot obleka.Ali se je premierjeva soproga stilsko uskladila z eno najbolj znanih poslank iz vrst SDS, ni znano, je pa tudi Jerajeva prišla v stolnico v beli opravi in prav tako beli maski, pri čemer je imela nekaj več nakita. Obe Janševi dami sta tako izstopali (tudi) zaradi svojih belih mask, saj je večina nosila modre, t. i. kirurške maske.Preberite tudi:Prvič sta se Janševa (on je tedaj vodil svojo prvo vlado, danes pa že tretjo) v javnosti skupaj pojavila 30. oktobra leta 2006 na proslavi za dan reformacije. Čez nekaj dni bosta praznovala 11. obletnico poroko; poročna slovesnost je 4. julija 2009 potekala v Drežnici nad Kobaridom.