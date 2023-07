Janševi mladinci objavili posnetek, ki je mnoge pustil odprtih ust (VIDEO)

Podmladek SDS Slovenska demokratska mladina (SDM) je preteklo soboto organiziral tradicionalni dogodek, ki so ga poimenovali party ladjica (žurerska ladjica).

Člani in simpatizerji stranke so se z ladjico popeljali po slovenski obali. Na izlet so vabili z mikavnimi fotografijami, kot ta gre za absolventski žur – skupino deklet v kopalkah na eni fotografiji in na drugi s skupino fantov, ki se polivajo s penino. Obljubljali so »odlično hrano, all you can drink (vse, kar lahko popiješ, op.a.) in fešto z najboljšimi hiti«.

Stranka je za izlet pobirala participacijo v višini 35 evrov.

Vabilo na SDM "party" izlet z ladjico. Ob objavi vabila so nekateri ugibali, da bo izlet pravi razvrat. FOTO: Zaslonski Posnetek

Sodeč po posnetkih, ki jih je SDM objavila na twitterju, je bilo na ladjici okoli trideset dobro razpoloženih ljudi.

(Počakajte nekaj sekund, da se posnetek naloži)

Za zabavo je poskrbelo tudi dekle, ki je zaigralo na harmoniko. Verjetno posnetek sam po sebi ne bi bil moteč, če ob njem ne bi avtorji SDM zapisali: »Lepa punca, ki igra na harmoniko, ne more biti levičarka.«

Dekle je zaigralo pesem ansambla Lojzeta Slaka Ta sosedov Francelj.

Pod zapisom so se zvrstili komentarji, ki so avtorju sporočili, »da ob igranju harmonike ne gre deliti ljudi na leve in desne«, »neustrezen in nepotreben tvit«, »seveda, saj se harmoniko igra z levo in desno« ...