Janševa Urška vzela stvari v svoje roke in zavihala rokav (FOTO)

Žena predsednika vlade in zdravnica v celjski bolnišnicije na twitterju objavila fotografijo s cepilnega mesta in sporočila, da se je proti covidu 19 cepila tudi s tretjim, poživitvenim odmerkom.Čeprav Evropska agencija za zdravila Ema še ni odločila, ali je tretji odmerek varen in v katerem časovnem obdobju ga je priporočljivo prejeti, to naj bi storila v začetku oktobra, pa je Bačovnikova, kot kaže, prepričana, da je cepivo edina rešitev za zaščito sebe in za izhod iz epidemije.Kot zdravstvena delavka se je proti covidu 19 cepila med prvimi, ko je cepivo prišlo v Slovenijo. Konec decembra je objavila fotografijo iz bolnišnice, kjer je oblečena v skafandru in zapisala: »Pravkar so me razveselili z novico, da se bomo zaposleni v bolnišnici cepili proti covidu 19 v naslednjih nekaj dneh. Najlepše novoletno darilo v teh razmerah! Veliko mojih sodelavcev se je moralo z boleznijo že spopasti.«V Sloveniji so pred desetimi dnevi začeli cepiti zaposlene v UKC Ljubljana, medtem pa strokovna skupina za cepljenje poživitveni odmerek za zdaj priporoča stanovalcem domov za starejše, drugim starejšim od 70 let in posebej ranljivim kroničnim bolnikom. Hkrati se lahko cepijo tudi ostali, ki pa to storijo na podlagi izjave.Slovenija je ena od nekaj držav v EU, ki že omogoča cepljenje s tretjim odmerkom za težje imunsko oslabljene osebe, starejše od 70 let in vse ostale, ki to želijo na podlagi izjave, v kateri je zapisano, da »se neregistrirana uporaba cepiva opravi na vašo željo ter da sprejemate odgovornost za svojo odločitev«.V zadnjih priporočilih piše, da se za tretji odmerek uporabi cepivo mRNA. Po priporočilu Nijz naj bi med osnovnim cepljenjem in poživitvenim odmerkom minilo vsaj šest mesecev, a se ob podpisu izjave lahko cepite tudi prej.