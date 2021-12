Janševa Urška: Na začetku sva se bolj grdo gledala, ker sem ga imela »na kratko«

V oddaji Jutro na Planetu so v praznični oddaji gostili premierja Janeza Janšo in njegovo ženo Urško. Na vprašanje voditeljice, ali je bilo težko vstati za jutranjo oddajo ali pa sta morda navajena zgodnjih jutranjih ur, se je Janša le nasmejal in dejal: »Ne sprašujte.« Tudi Urška je dejala, da vedno težko vstane, v zadnjem času pa je velikokrat delala tudi ponoči. »Nisem jutranji človek.«

Urška je priznala, da je že od otroštva trmasta in svojeglava. To je potrdil tudi Janez. Kot je razkrila, ji je mož pred kratkim dejal: »Jaz se tebe ne morem naveličati, ker življenje s tabo vedno prinese nekaj novega.« Ko sta se spoznala, je v dar dobila knjigo Premiki in Okopi. »Zame je bila ta knjiga, kot bi brala telefonski imenik,« je dejala Urška, saj da nanizanih podatkov ni razumela. Zdaj priznava, da je po njenem mnenju to morda njegova najboljša knjiga.

Spoznala sta se v gorah

Janez je priznal, da mu je na dan, ko sta se spoznala, po glavi rojilo marsikaj. Povezala ju je ljubezen do gora. Tam se je zgodilo tudi njuno prvo bližnje srečanje, saj so se s skupnimi prijatelji podali na plezanje. Janeza so v navezo zaupali prav Urški, ki je izkušena plezalka. »Dejali so mi, da ga moram čuvati, ker je predsednik vlade. Zame jim je bilo vseeno,« je dejala v smehu. Urška je razkrila tudi, da sta se sprva nekoliko grdo gledala, saj ga je med plezanjem »imela zelo na kratko«.

Neverjetna zgodba o zaročnem prstanu

Njuna zaroka se ni zgodila v hribih, je pa Urška, kot pravi, dobila lep in preprost prstan. A kmalu je sledilo neprijetno presenečenje, saj ga je med plezanjem izgubila. »Bilo mi je zelo hudo,« priznava. Čez pol leta, ko sta se z zaročencem odpravila na Kofce, pa je sledil preobrat. Sneg je že skopnel, Janez pa je na parkirišču sredi ničesar našel izgubljeni prstan. »Takrat mi je dejal, da sva si očitno res usojena,« je razkrila Urška.

Premier je povedal še, da se vsako jutro za eno uro odpravi na sprehod v gozd, kjer se je rodilo tudi veliko idej. Priznava, da je včasih čez dan tempo preveč naporen, glava pa polna. »Žal mi je, da sem do teh spoznanj prišel šele po 40 letih,« je dejal z nasmeškom. Zakonca sta priznala, da je epidemija v zadnjih dveh letih dodobra vplivala tudi na njuno družino, saj se skorajda niso nič videli.