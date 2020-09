Janša z lahkoto prehiteva vse ministre (VIDEO)

Danes so le redki tisti, ki vsakodnevno ne uporabljajo instagrama, facebooka, twitterja, pa tudi tiktoka. Ti so nadvse priljubljena komunikacijska orodja tudi pri slovenskih politikih. A nekateri so pri komuniciranju s svojimi volivci prek teh omrežij spretnejši kot drugi.Tokrat smo pod drobnogled vzeli ministre aktualne vlade in ugotovili, da na tem področju težko konkurirajo svojemu šefu.je tako na twitterju kot tudi na instagramu in facebooku daleč pred vsemi.Koliko sledilcev imajo predstavniki aktualne vlade, si oglejte v spodnjem videu.