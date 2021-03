Janša umiral od smeha, Hojs želel prodati delnice: to je razlog

Na desnem političnem polu in zlasti v medijski hiši Nova24TV se te dni zabavajo na račun stranke SD. Spomnimo, pred nekaj tedni so njihovi novinarski ekipi preprečili vstop na novinarsko konferenco, za kar so se sicer pozneje tudi opravičili, tokrat pa je bila situacija povsem drugačna. Bili so namreč edini predstavnik medijev ob izjavi nekdanjega kulturnega ministra, ki se jim je tudi lepo zahvalil za prihod.Vse skupaj je očitno močno nasmejalo tudi premierja, ki je delil komentarna to temo in pripisal, da »umira od smeha«. Svoje je pristavil tudi notranji minister, sicer delničar medijske hiše Nova24TV, in zapisal, da denarja v družbo ni vložil zato, da bo ta postala hišna televizija stranke SD.