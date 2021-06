Janša stikal glavo s privlačno blondinko (FOTO)

Premierse je skupaj z obrambnim ministromv Bruslju udeležil srečanja voditeljev zveze Nato. Voditelje so posedli za veliko mizo, za katero so prevladovali moški, Janša pa je imel to srečo, da je sedel zraven ene izmed redkih voditeljic.Vodtelje so posedli po abecednem vrstnem redu po imenu držav. Slovenski voditelj se je tako znašel med španskim premierjemin slovaško predsednico. Kamere so ujele Janšo, kako je staknil glave (oba sta nosila maske) in se zapletel v pogovor s privlačno sosedo za mizo. Čaputova je bila gotovo zanimiva sogovornica, saj je 47-letna odvetnica ter borka za državljanske pravice in zaščito okolj prva ženska predsednica Slovaške ter tudi najmlajša voditeljica te države doslej. Čaputova, ki je bila prej politično še neznana, je na predsedniških volitvah marca 2019 z nekaj več kot 58 odstotki glasov volivcev premagala podpredsednika Evropske komisijeSicer pa se je prvi dan zasedanja Nata v Bruslju na dvostranskih pogovorih Janša sestal še z dvema voditeljicama. Najprej se je srečal s predsednico vlade Islandije, s katero sta spregovorila predvsem o prioritetah predsedovanja Slovenije Svetu EU in odnosih EU – Islandija. Sledilo je srečanje z norveško premierko Erno Solberg, ki je bilo prav tako prvenstveno namenjeno predstavitvi prioritet predsedovanja Slovenije Svetu EU. Dotaknila pa sta se tudi odnosov EU – Norveška, so sporočili z vlade.