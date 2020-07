Janša se ni mogel zadržati, udaril je čez slovenskega pevca

je v zadnjih mesecih odkar je postala predsednik vlade že najmanj trikrat obračunal s slovenskim glasbenikom. Na Prešernov dan ga je zmotila glasbenikova interpretacija manj znane Prešernove pesmi Kako in komu se trebuhi rede, nato ga je zmotil Magnificov oglas za Spar, v začetku tega tedna pa še skoraj štiri leta star pogovor, ki ga je Magnifico imel s hrvaškim novinarjem.Janša meni, da je Magnifico v pogovoru s tujim novinarjem dal menda jasno vedeti, da ne spoštuje slovenske glasbe. »Magnifico je v svoji zvrsti dober glasbenik. A to mu še ne daje pravice , da zaničuje tradicijo in kulturo slovenskega naroda. Še posebej, če ima rad naš denar,« je zapisal na twitterju Janša in poleg objave dodal izsek iz pogovora, v katerem Magnifico pravi:»Voditelj: 'Na vzhodu imamo občutek, da je slovenska glasba vesela, z razliko od tiste druge, ki je žalostna….«. Magnifico: Bjelogrlić (hitro in nerazumljivo izgovori) pravi, ne samo da je vesela, ampak smešna. Kako lahko nekdo pravi, da pade v nekakšen sevdah, v neko čustveno stanje, če, on pravi tako, dela : đin, pi, đin ...(zapoje v zlogih in obonaša igranje na harmoniko). Njemu je vse kot iz risanke. Voditelj: 'Ali ni tako? Se ne strinjate?' Magnifoco: Tako kot značaj Slovencev tudi tukaj zopet ni tako zelo vidno, ampak moraš pogledati malo globlje, da bi razumel slovenski sentiment. Na primer, vse slovenske pesmi so v duru in ali v polki ali valčku. Ali sto v dvočetrtinskem ali tričetrtinskem taktu. Ni sedmih osmin, ni jih devet, enajst ...Mola sploh ni. Zato se zapakirajo žalostne, zelo žalostne besede, ampak je vse v duru,« je o slovenski glasbi legendarnemu hrvaškemu novinarjus televizijske postaje Al Jazeera pojasnjeval 54-letni slovenski glasbenik, rojen v Ljubljani.Ob tej objavi je na tviterju zahrumelo. Nekateri so se strinjali s predsednikom vlade, drugi so stopili v bran Magnificu, saj da je le opisal stil slovenske glasbe, kar ni ničesar spornega. Med slednjimi je bil tudi njegov kolega, ki je dejal, da gre za neupravičen napad na glasbenika, ki ima v pisarni veliko sliko (olje na platnu)Mnogim morda neznano dejstvo je, da je Magnifico svojo kariero začel ravno kot narodnozabavni muzikant. Ob smrtni Slavka Avsenika pred petimi leti je Magnifico za Delo dejal: »Presunjen sem, poznal sem Slavka, spremljal in izvajal sem Avsenikova dela, v mladostnih letih celo zelo veliko 'prešpilal', sodeloval sem z vso družino, ki so bili celo moji prvi založniki. Zelo so me podpirali, kljub mojemu začudenju. Slavko je bil velika legenda, največji muzikant v Sloveniji, in to vseh vseh časov. Tisto, kar je pomenil zunaj svojega lokalnega okolja, malokdo doseže. Malokdo!«Za komentar smo prosili tudi Magnifica, a nam je njegova sodelavka odgovorila le: Magnifico na zapisano nima komentarja.Celotni intervju s hrvaškim novinarjem za Al Jazeero: