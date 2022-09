Janša se je obregnil ob Berganta: »Zaplankanost«

Voditelj in večkrat nagrajeni novinar RTV Slovenije Igor E. Bergant je včeraj napovedal Odmeve, v katerih je izpostavil pogovor z rimskim dopisnikom o »prihajajočih italijanskih parlamentarnih volitvah. Kaj, če sploh lahko prepreči zmago postfašistične voditeljice Giorgije Meloni«. Bergantova napoved je prizadela čustva nekdanjega predsednika vlade Janeza Janše, predvsem tisti del, ko je Bergant Melonijevo označil za »postfašistično voditeljico«.

»Po Putinovi formuli diskreditacije so vsi, ki mislijo drugače od Igorja Berganta, kar postfašisti? Giorgia Meloni je namreč predsednica klasične konservativne stranke v Italiji in hkrati tudi predsednica stranke Zavezništvo evropskih konservativcev in reformistov (ECR), ki ima v evropskem parlamentu več kot 60 poslancev,« je zapisal Janša, dodal ključnik #zaplankanost in v twitterju označil še slovensko vlado in zunanjo ministrico Tanjo Fajon, da bi njegovo mnenje ja videli.