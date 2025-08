Janša povsem navdušen nad lepoto, ki ga obdaja (FOTO)

Prvak največje opozicijske stranke je velik ljubitelj gora, česar niti ne skriva. Redno na družabnih omrežjih objavlja utrinke s svojih pohodniških in plezalnih avantur, pred nekaj tedni je Janez Janša denimo ponovno osvojil najvišji vrh Slovenije, konec julija pa je v Bovcu potekal tudi poletni tabor stranke SDS, ki je bil letos že 30. po vrsti.

Na taboru so imeli člani stranke priložnost poklepetati, strniti misli in se pripraviti na bližajočo se predvolilno kampanjo, veliko pa je bilo tudi zabave, športnih iger, glasbe in plesa ter druženja. Nad poletnim taborom so bili navdušeni tudi člani Slovenske demokratske mladine, ki so nedolgo po vrnitvi domov na družabnem omrežju objavili nekaj utrinkov ter dodali, da so se imeli v Bovcu top.

Gora in poletnega tabora pa, kot kaže, ne more pozabiti niti Janša, ki je oboževalce in ljubitelje gora razveselil s čudovito fotografijo gorskega jezera in ob njej pripisal: »Lepote Slovenije«. Da resnično živimo v čudoviti deželi, se je treba strinjati, naravne danosti in lepote naše domovine namreč ostajajo nespremenjene ne glede na to, kateri stranki ali politični opciji kdo pripada.